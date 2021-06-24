Hunter Biden otel faturasını Joe Biden'ın hesabından ödedi

ABD Başkanı Joe Biden'ın sansasyonel hayatıyla başını ağrıtan oğlu Hunter Biden yeni bir skandalla gündemde. 51 yaşındaki Biden'ın bir kadınla vakit geçirdiği otel masraflarını babasının hesabından ödediği ortaya çıktı.

24.06.2021 - 11:01

Hunter Biden otel faturasını Joe Biden'ın hesabından ödedi - 1
Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, başkanlık seçimi yarışından beri bilgisalarından çıkan/sızan bilgilerle gündemde. Bugüne kadar pedofili suçlamaları ve bir striptizciyle olan ilişkisiyle konuşulan Huter Biden, şimdi de otel kaçamağının detaylarıyla uğraşıyor.
Hunter Biden otel faturasını Joe Biden'ın hesabından ödedi - 2

New York Post gazetesi, Hunter Biden’ın laptop’undaki faturalara bilgilerini yayınladı. Gazete Biden’ın 2018’de Hollywood’daki bir otelde Yanna adlı bir kadınıyla birkaç gün geçirdiğini açıkladı.

Hunter Biden otel faturasını Joe Biden'ın hesabından ödedi - 3

Biden’ın 25 bin dolarlık faturayı da o dönem başkan yardımcısı olan babasının hesabından ödediği ortaya çıktı.

Hunter Biden otel faturasını Joe Biden'ın hesabından ödedi - 4

Yaşananların anlaşılması üzerine bir ajan, Joe Biden’ın kod adı olan Celtic’i kullanarak Hunter’ı uyardı. Ajan, mesajında “Baban beni arıyor” dedi. Hunter Biden ise “Afedersin, lobiye iniyorum” cevabını yolladı.

Hunter Biden otel faturasını Joe Biden'ın hesabından ödedi - 5
Hunter Biden otel faturasını Joe Biden'ın hesabından ödedi - 6

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