Hunter Biden otel faturasını Joe Biden'ın hesabından ödedi

24.06.2021 - 11:01
New York Post gazetesi, Hunter Biden’ın laptop’undaki faturalara bilgilerini yayınladı. Gazete Biden’ın 2018’de Hollywood’daki bir otelde Yanna adlı bir kadınıyla birkaç gün geçirdiğini açıkladı.
Biden’ın 25 bin dolarlık faturayı da o dönem başkan yardımcısı olan babasının hesabından ödediği ortaya çıktı.
Yaşananların anlaşılması üzerine bir ajan, Joe Biden’ın kod adı olan Celtic’i kullanarak Hunter’ı uyardı. Ajan, mesajında “Baban beni arıyor” dedi. Hunter Biden ise “Afedersin, lobiye iniyorum” cevabını yolladı.