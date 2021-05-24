Joe Biden: K-pop sevgisi evrensel

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'le görüşmesinin ardından "K-pop hayranlığı evrensel" sözleri dikkat çekti.

24.05.2021 - 06:58

Joe Biden: K-pop sevgisi evrensel - 1

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'le ikinci yüz yüze görüşmesinin ardından K-pop'a yönelik şaşırtıcı bir açıklama yaptı.

Joe Biden ve Moon Jae-in arasındaki görüşmede pek çok farklı konu masaya yatırıldı ve görünüşe göre bunlardan biri de artık küresel bir fenomen haline gelen K-pop'tu. 

Joe Biden: K-pop sevgisi evrensel - 2

İki devlet başkanı arasında görüşülen konular arasında yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması, Covid-19 aşılarına yönelik işbirliği, iklim değişikliği de yer alıyordu.

Independent Türkçe'nin Variety'den aktardığı habere göre, ABD Başkanı görüşme sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında Güney Kore ve Amerikan bayrakları önünde şu ifadeleri kullandı:

"İki halk arasındaki etkileşim ve kültürel bağlar gelişiyor."

Joe Biden: K-pop sevgisi evrensel - 3

GÜLÜŞMELERE NEDEN OLDU

Ardından Biden'ın, "K-pop hayranlığı evrensel" demesi odada gülüşmelere neden oldu. ABD Başkanı durakladıktan sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gülenlerin neden bahsettiğimi bildiğini söyleyebilirim. Her neyse buna daha sonra döneceğim."

Joe Biden: K-pop sevgisi evrensel - 4
Joe Biden'ın dikkat çeken yorumları dünyaca ünlü K-pop grubu BTS'in yeni şarkısı "Butter"ın müzik videosunun YouTube'da izlenme rekorları kırmasının ardından geldi.
Joe Biden: K-pop sevgisi evrensel - 5
ABD Başkanı'nın konuşması sosyal medyada BTS'in hayran grubu ARMY'nin de gündemindeydi. Twitter'da hayranlardan biri, "Başkan'ın torunları harika bir iş çıkarmış olmalı" ifadelerini kullandı.
Joe Biden: K-pop sevgisi evrensel - 6

Bir diğeriyse, "Joe Biden, K-pop dedi. Bu gerçek olamaz" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. 

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