Joe Biden: K-pop sevgisi evrensel

24.05.2021 - 06:58
ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'le ikinci yüz yüze görüşmesinin ardından K-pop'a yönelik şaşırtıcı bir açıklama yaptı.
Joe Biden ve Moon Jae-in arasındaki görüşmede pek çok farklı konu masaya yatırıldı ve görünüşe göre bunlardan biri de artık küresel bir fenomen haline gelen K-pop'tu.
İki devlet başkanı arasında görüşülen konular arasında yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması, Covid-19 aşılarına yönelik işbirliği, iklim değişikliği de yer alıyordu.
Independent Türkçe'nin Variety'den aktardığı habere göre, ABD Başkanı görüşme sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında Güney Kore ve Amerikan bayrakları önünde şu ifadeleri kullandı:
"İki halk arasındaki etkileşim ve kültürel bağlar gelişiyor."
GÜLÜŞMELERE NEDEN OLDU
Ardından Biden'ın, "K-pop hayranlığı evrensel" demesi odada gülüşmelere neden oldu. ABD Başkanı durakladıktan sonra sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gülenlerin neden bahsettiğimi bildiğini söyleyebilirim. Her neyse buna daha sonra döneceğim."
Bir diğeriyse, "Joe Biden, K-pop dedi. Bu gerçek olamaz" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.