Joe Biden: K-pop sevgisi evrensel

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'le ikinci yüz yüze görüşmesinin ardından K-pop'a yönelik şaşırtıcı bir açıklama yaptı.

Joe Biden ve Moon Jae-in arasındaki görüşmede pek çok farklı konu masaya yatırıldı ve görünüşe göre bunlardan biri de artık küresel bir fenomen haline gelen K-pop'tu.