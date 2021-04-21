İngiliz parlamenter: Meghan Markle monarşiyi yıkabilir!

"KRALİÇE ÖLDÜKTEN SONRA KRALİYET TARTIŞILACAK"

Parlamentonun ilk siyah üyesi olan eski gölge İçişleri Bakanı Diane Abbott, Vanity Fair’e verdiği röportajda, Markle’ın iddialarının bir sonucu olarak, monarşinin "Kraliçe hayatta olduğu sürece bildiğimiz şekliyle devam edeceğini" söyledi. Ancak Abbott, monarşinin değişimi için Kraliçe Elizabeth’in ölümünü tarih olarak gösterdi. Kraliçe'den sonra kraliyette işlerin değişeceğini söyleyerek, “Sanırım büyük bir kamuoyu tartışması olacak. Ve bence Meghan Markle, kraliyet ailesinin ve danışmanlarının değişim argümanının bir parçası olacak" diye konuştu.