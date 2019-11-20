İngiltere Prensi Charles moda koleksiyonu çıkarıyor

İngiliz Kraliyet tahtının varisi Prens Charles, hem erkeklere hem de kadınlara hitap edecek bir moda koleksiyonu çıkaracak. Prens Charles koleksiyonunu, Kraliyet'in hayırseverlik kuruluşlarından biri olan The Prince's Foundation ve Yoox Net-a-Porter iş birliğinde oluşturacak. Koleksiyonun isminin ise The Modern Artisan olacağı açıklandı.



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