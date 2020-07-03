Instagram'ın en değerli isimleri belli oldu (Paylaşım başına servet)

Film dünyası dışında en büyük iş birliğini spor markası Under Armour ile imzalayan Rock, bu sıralamada Kylie Jenner, Cristiano Ronaldo gibi isimleri geride bırakmayı başardı. İşte ünlü isimlerin takipçi sayıları ve paylaşım başına aldıkları ücret...