Instagram'ın en değerli isimleri belli oldu (Paylaşım başına servet)

Hopper HQ adlı Instagram inceleme hizmeti, Instagram’dan en çok para kazanan ünlülerin listesini yayınladı. Listenin zirvesine paylaşım başına 1 milyon dolar kazanan eski Amerikan güreşçisi; Hollywood’un en çok kazanan ve etkili yıldızlarından olan Rock (Kaya) lakaplı Dwayne Johnson yer aldı. İşte zirvedeki isimlerin bir paylaşım karşılığı aldığı ücretler...

03.07.2020 - 10:32

Instagram'ın en değerli isimleri belli oldu (Paylaşım başına servet) - 1
Instagram’ın en çok para kazanan ünlü isimleri açıklandı. Hopper HQ adlı Instagram inceleme hizmetinin verileri göre; The Rock (Kaya) lakaplı Hollywood yıldızı Dwayne Johnson en değerli isim seçildi.
Instagram'ın en değerli isimleri belli oldu (Paylaşım başına servet) - 2

HQ’nun analizine eski Amerikan güreşçisi; Instagram’da sadece 1 içerik için 1 milyon dolar üzerinde ücret alabiliyor.

Instagram'ın en değerli isimleri belli oldu (Paylaşım başına servet) - 3

Film dünyası dışında en büyük iş birliğini spor markası Under Armour ile imzalayan Rock,  bu sıralamada Kylie Jenner, Cristiano Ronaldo gibi isimleri geride bırakmayı başardı. İşte ünlü isimlerin takipçi sayıları ve paylaşım başına aldıkları ücret... 

Instagram'ın en değerli isimleri belli oldu (Paylaşım başına servet) - 4

10. Neymar da Silva Santos Junior, 139 milyon takipçi / 704 bin dolar

Instagram'ın en değerli isimleri belli oldu (Paylaşım başına servet) - 5

9.Taylor Swift, 135 milyon takipçi  / 722 bin dolar

Instagram'ın en değerli isimleri belli oldu (Paylaşım başına servet) - 6
8. Pop star Justin Bieber, 139 milyon takipçi - 747 bin dolar
Instagram'ın en değerli isimleri belli oldu (Paylaşım başına servet) - 7

7. Pop star Beyoncé Knowles, 149 milyon takipçi - 770 bin dolar

Instagram'ın en değerli isimleri belli oldu (Paylaşım başına servet) - 8

6. Actress and singer Selena Gomez, 180 milyon takipçi - 848 bin dolar

Instagram'ın en değerli isimleri belli oldu (Paylaşım başına servet) - 9

5. Pop star Ariana Grande, 191 milyon takipçi -  853 bin dolar

Instagram'ın en değerli isimleri belli oldu (Paylaşım başına servet) - 10

4. Kim Kardashian, 176 milyon takipçi - 858 bin dolar

Instagram'ın en değerli isimleri belli oldu (Paylaşım başına servet) - 11

3. Footballer Cristiano Ronaldo, 225 milyon takipçi - 889 bin dolar

Instagram'ın en değerli isimleri belli oldu (Paylaşım başına servet) - 12

2. Kylie Jenner, 182 milyon takipçi - 986 bin dolar

Instagram'ın en değerli isimleri belli oldu (Paylaşım başına servet) - 13

1.  Dwayne Johnson, 187 milyon takipçi- 1 milyon dolar

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER