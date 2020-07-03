Instagram'ın en değerli isimleri belli oldu (Paylaşım başına servet)

03.07.2020 - 10:32
HQ’nun analizine eski Amerikan güreşçisi; Instagram’da sadece 1 içerik için 1 milyon dolar üzerinde ücret alabiliyor.
Film dünyası dışında en büyük iş birliğini spor markası Under Armour ile imzalayan Rock, bu sıralamada Kylie Jenner, Cristiano Ronaldo gibi isimleri geride bırakmayı başardı. İşte ünlü isimlerin takipçi sayıları ve paylaşım başına aldıkları ücret...
10. Neymar da Silva Santos Junior, 139 milyon takipçi / 704 bin dolar
9.Taylor Swift, 135 milyon takipçi / 722 bin dolar
7. Pop star Beyoncé Knowles, 149 milyon takipçi - 770 bin dolar
6. Actress and singer Selena Gomez, 180 milyon takipçi - 848 bin dolar
5. Pop star Ariana Grande, 191 milyon takipçi - 853 bin dolar
4. Kim Kardashian, 176 milyon takipçi - 858 bin dolar
3. Footballer Cristiano Ronaldo, 225 milyon takipçi - 889 bin dolar
2. Kylie Jenner, 182 milyon takipçi - 986 bin dolar
1. Dwayne Johnson, 187 milyon takipçi- 1 milyon dolar