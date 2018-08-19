İrem Derici: İlgi manyaklığıma ne psikiyatr ne de ailem çare bulabildi

1 İrem Derici, Posta'ya konuştu. Derici



Ben Tek Siz Hepiniz'in klibi, Kolombiyalı sanatçı Juanes'in olduğu iddia edilen Derici konu hakkında şöyle konuştu: "Albüme hazırlanırken sordular bana, “Senin içinde olmak istediğin sahte küçük dünya ne?” diye. “ Rihanna, Jennifer Lopez falan olmak istiyor insan” dedim. Klip fikri oradan çıktı. Hepsinin en sevdiğim kliplerinden belli sahneleri alıp içine beni koyduk." Sabıka Kaydı albümüyle müzikseverlerin karşısına çıkan, Posta'ya konuştu. Derici klbinin kopya olduğu iddialarına yanıt verirken, yaşantısı ve özel hayatı hakkında da açıklamalar yaptı.Ben Tek Siz Hepiniz'in klibi, Kolombiyalı sanatçı Juanes'in olduğu iddia edilen Derici konu hakkında şöyle konuştu: "Albüme hazırlanırken sordular bana, “Senin içinde olmak istediğin sahte küçük dünya ne?” diye. “ Rihanna, Jennifer Lopez falan olmak istiyor insan” dedim. Klip fikri oradan çıktı. Hepsinin en sevdiğim kliplerinden belli sahneleri alıp içine beni koyduk."

2 "Jennifer Lopez, ‘Dinero’ klibinde mangal yapıyor mesela, ben CD pişirdim. Et pahalı tabii hahaha. Oradaki kadın biraz Rihanna biraz Beyonce biraz Jennifer Lopez. Şarkıda diyorum ya: Kendi küçük, sahte dünyasında herkes. Hepimizin özendiği ve olmak istediği bir hayat var; bu da benimki. Yani orada tamamen rol yapıyorum."

3 Derici, "Tüm yaşadığınız duygusal gelgitlerin temelinde ne var sizce?" sorusuna, "İlgi manyağıyım ben. Bu ilgi çekme manyaklığıma ne bir psikiyatr, ne de ailem çare bulabildi. Okulda zamanında camdan atlamış insanım yani ilgi çekmek için. Nereden geliyor bu manyaklığım bilmiyorum ama öyleyim. Şimdi mesela, “Bu klibi şuradan araklamış” diyorlar ya... Yahu kendim söylüyorum zaten o fikirle yaptık bunu diye. Ama böyle ortalık karışıyor, konuşuyorlar ya, zevkten bayılıyorum." diyerek yanıt verdi.

4 "Bende çocukluk mu var? Ben direkt size de zahmet oluyor diye büyümüş bir tipim. Hep vardı bu içimde, inkar etmedim. Bir kere daha dünyaya gelsem, “Kim olmak istersin?” diye sorsalar, bir tek Jennifer Lopez olmak isterim onun haricinde yine bu koca ağızlı İrem Derici olmak isterim derim."