Irina Shayk apartman dairesini 8,2 milyon dolara satıyor

Haberler - ntv.com.tr 08.12.2021 - 11:23 | Son Güncelleme : 08.12.2021 - 11:41
Dünyaca ünlü Rus süper model Irina Shayk, New York’taki lüks apartman dairesini 8,2 milyon dolara satışa çıkardı. 35 yaşındaki eski Victoria’s Secret modeli, evi 2016’da 6 milyon dolara satın almıştı.
Bradley Cooper ile birlikteliğinden Lea adından dört yaşında kızı olan ünlü model, yatırım amaçlı aldığı evi ayda 20 bin dolara kiraya veriyordu.
Rezidansta bulunan iki yatak odalı dairenin özel terası bulunuyor. Boydan boya camları olan ev, Hudson Nehri manzarasına sahip.
Evin bulunduğu binanın spor salonu, kapalı yüzme havuzu, spa’sı, sauna ve buhar odası, yoga odası ve geniş yeşil alanı da mevcut.
Binada Ben Stiller ve Jon Bon Jovi gibi ünlü komşuların da evleri var.