Irina Shayk apartman dairesini 8,2 milyon dolara satıyor

Ünlü model Irina Shayk, 2016’da 6 milyon dolara aldığı New York’taki lüks apartman dairesini 8,2 milyon dolara satışa çıkardı.

Haberler - ntv.com.tr 08.12.2021 - 11:23 | Son Güncelleme : 08.12.2021 - 11:41

Irina Shayk apartman dairesini 8,2 milyon dolara satıyor - 1

Dünyaca ünlü Rus süper model Irina Shayk, New York’taki lüks apartman dairesini 8,2 milyon dolara satışa çıkardı. 35 yaşındaki eski Victoria’s Secret modeli, evi 2016’da 6 milyon dolara satın almıştı.

Irina Shayk apartman dairesini 8,2 milyon dolara satıyor - 2

Bradley Cooper ile birlikteliğinden Lea adından dört yaşında kızı olan ünlü model, yatırım amaçlı aldığı evi ayda 20 bin dolara kiraya veriyordu.

Irina Shayk apartman dairesini 8,2 milyon dolara satıyor - 3

Rezidansta bulunan iki yatak odalı dairenin özel terası bulunuyor. Boydan boya camları olan ev, Hudson Nehri manzarasına sahip.

Irina Shayk apartman dairesini 8,2 milyon dolara satıyor - 4

Evin bulunduğu binanın spor salonu, kapalı yüzme havuzu, spa’sı, sauna ve buhar odası, yoga odası ve geniş yeşil alanı da mevcut.

Irina Shayk apartman dairesini 8,2 milyon dolara satıyor - 5

Binada Ben Stiller ve Jon Bon Jovi gibi ünlü komşuların da evleri var.

Irina Shayk apartman dairesini 8,2 milyon dolara satıyor - 6
Irina Shayk apartman dairesini 8,2 milyon dolara satıyor - 7
Irina Shayk apartman dairesini 8,2 milyon dolara satıyor - 8
Irina Shayk apartman dairesini 8,2 milyon dolara satıyor - 9
Irina Shayk apartman dairesini 8,2 milyon dolara satıyor - 10
Irina Shayk apartman dairesini 8,2 milyon dolara satıyor - 11
Irina Shayk apartman dairesini 8,2 milyon dolara satıyor - 12
Irina Shayk apartman dairesini 8,2 milyon dolara satıyor - 13
Irina Shayk apartman dairesini 8,2 milyon dolara satıyor - 14
Irina Shayk apartman dairesini 8,2 milyon dolara satıyor - 15
Irina Shayk apartman dairesini 8,2 milyon dolara satıyor - 16
Irina Shayk apartman dairesini 8,2 milyon dolara satıyor - 17
Irina Shayk apartman dairesini 8,2 milyon dolara satıyor - 18
Irina Shayk apartman dairesini 8,2 milyon dolara satıyor - 19
Irina Shayk apartman dairesini 8,2 milyon dolara satıyor - 20
Irina Shayk apartman dairesini 8,2 milyon dolara satıyor - 21
Irina Shayk apartman dairesini 8,2 milyon dolara satıyor - 22
Irina Shayk apartman dairesini 8,2 milyon dolara satıyor - 23
Irina Shayk apartman dairesini 8,2 milyon dolara satıyor - 24

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