Irina Shayk ve Bradley Cooper'ın kızı Lea şıklıkta annesiyle yarışıyor

05.05.2021 - 07:53 | Son Güncelleme : 05.05.2021 - 07:54
Ünlü aktör Bradley Cooper, Rus model Irina Shayk ile olan birlikteliğinden dünyaya geen dört yaşındaki kızı Lea ile önceki gün New York sokaklarında görüntülendi.
Henüz çok küçük olmasına rağmen Lea, her gün okula giderken giydiği kıyafetlerle dikkat çekiyor. Babasıyla birlikte okula giderken objektiflere takılan Lea de Seine Shayk Cooper, annesi Irina Shayk gibi iddialı olduğunu gösterdi.
35 yaşındaki model Irina Shayk, günlük hayatında da podyumdaki şıklığını aratmıyor. Sık sık kızını okula götürürken ya da onu okuldan alırken görüntülenen Shayk, her seferinde farklı bir şıklık sergiliyor.
Shayk'ın taviz vermediği bu şıklığı, sık sık sosyal medyada da konu oluyor. Yanında görülen Lea için de "Annesiyle yarışıyor" yorumları yapılıyor.