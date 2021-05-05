Irina Shayk ve Bradley Cooper'ın kızı Lea şıklıkta annesiyle yarışıyor

Ünlü Rus model Irina Shayk ve Amerikalı oyuncu Bradley Cooper'ın 4 yaşındaki kızı Lea, şıklık konusunda da çok iddialı. Henüz çok küçük olmasına rağmen, her gün okula giderken giydiği kıyafetlerle dikkat çekiyor.

05.05.2021 - 07:53 | Son Güncelleme : 05.05.2021 - 07:54

Irina Shayk ve Bradley Cooper'ın kızı Lea şıklıkta annesiyle yarışıyor - 1

Ünlü aktör Bradley Cooper, Rus model Irina Shayk ile olan birlikteliğinden dünyaya geen dört yaşındaki kızı Lea ile önceki gün New York sokaklarında görüntülendi. 

Irina Shayk ve Bradley Cooper'ın kızı Lea şıklıkta annesiyle yarışıyor - 2

Henüz çok küçük olmasına rağmen Lea, her gün okula giderken giydiği kıyafetlerle dikkat çekiyor. Babasıyla birlikte okula giderken objektiflere takılan Lea de Seine Shayk Cooper, annesi Irina Shayk gibi iddialı olduğunu gösterdi.

Irina Shayk ve Bradley Cooper'ın kızı Lea şıklıkta annesiyle yarışıyor - 3

35 yaşındaki model Irina Shayk, günlük hayatında da podyumdaki şıklığını aratmıyor. Sık sık kızını okula götürürken ya da onu okuldan alırken görüntülenen Shayk, her seferinde farklı bir şıklık sergiliyor.

Irina Shayk ve Bradley Cooper'ın kızı Lea şıklıkta annesiyle yarışıyor - 4

Shayk'ın taviz vermediği bu şıklığı, sık sık sosyal medyada da konu oluyor. Yanında görülen Lea için de "Annesiyle yarışıyor" yorumları yapılıyor. 

Irina Shayk ve Bradley Cooper'ın kızı Lea şıklıkta annesiyle yarışıyor - 5
İşte küçük Lea'nın şık mgiyim stilinden örnekler...
Irina Shayk ve Bradley Cooper'ın kızı Lea şıklıkta annesiyle yarışıyor - 6
Irina Shayk ve Bradley Cooper'ın kızı Lea şıklıkta annesiyle yarışıyor - 7
Irina Shayk ve Bradley Cooper'ın kızı Lea şıklıkta annesiyle yarışıyor - 8
Irina Shayk ve Bradley Cooper'ın kızı Lea şıklıkta annesiyle yarışıyor - 9
Irina Shayk ve Bradley Cooper'ın kızı Lea şıklıkta annesiyle yarışıyor - 10
Irina Shayk ve Bradley Cooper'ın kızı Lea şıklıkta annesiyle yarışıyor - 11
Irina Shayk ve Bradley Cooper'ın kızı Lea şıklıkta annesiyle yarışıyor - 12
Irina Shayk ve Bradley Cooper'ın kızı Lea şıklıkta annesiyle yarışıyor - 13

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