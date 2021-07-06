Ivanka Trump’a vergi kaçırma suçlaması

New York Times (NYT) gazetesinin ismini gizlediği bir kaynağa ve mahkeme belgelerine dayandırdığı haberine göre, Ivanka Trump vergi kaçırmada Weisselberg’in stratejisini kullandı. Weisselberg, kendisini hem çalışan hem de şirketin iş birliği yaptığı ancak çalışanı olmadığı taraf şeklinde göstererek vergi indiriminden faydalanmakla suçlanıyor.