Ivanka Trump’a vergi kaçırma suçlaması

06.07.2021 - 08:28
Weisselberg’in ardından Donald Trump’un başkanlığı sırasında danışmanlığını yapan kızı Ivanka Trump’ın (39) da benzer bir vergi kaçırma olayına karıştığı iddia edildi.
New York Times (NYT) gazetesinin ismini gizlediği bir kaynağa ve mahkeme belgelerine dayandırdığı haberine göre, Ivanka Trump vergi kaçırmada Weisselberg’in stratejisini kullandı. Weisselberg, kendisini hem çalışan hem de şirketin iş birliği yaptığı ancak çalışanı olmadığı taraf şeklinde göstererek vergi indiriminden faydalanmakla suçlanıyor.
NYT’ye göre, Donald Trump 2010 - 2018 yılları arasında çok sayıda projede şirket gideri olarak kimliği belirsiz danışmanlara 26 milyon dolarlık ücret keserek vergilendirilebilir gelirini azalttı. Bu danışman kadrosundaki birinin Ivanka Trump olduğu öne sürüldü.