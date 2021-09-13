Jared Leto farklı maske tedbiriyle bile tanındı

Oscarlı oyuncu Jared Leto (49) önceki gün ABD New York'ta tebdil-i kıyafetle gezintideydi.Kafasına kar maskesini andıran neon yeşil bir başlık geçiren Leto sıradışı görüntüsüne rağmen paparazziler tarafından tanındı.

13.09.2021 - 10:25

Jared Leto farklı maske tedbiriyle bile tanındı - 1
ABD'nin New York kentinde düzenlenen ve dün sona eren moda haftasında, aynı zamanda pek çok ünlü isim sokakları kendi podyumuna dönüştürdü. Jared Leto pandemi nedeniyle modada yer bulan maskeye getirdiği yeni solukla tüm bakışları topladı.

Jared Leto farklı maske tedbiriyle bile tanındı - 2
Manhattan'da yürüyen Jared Leto biçimiyle soyguncuların maskelerini aratmayan neon sarı renkli bir maske taktı.
Jared Leto farklı maske tedbiriyle bile tanındı - 3
Paparazziler, yeni dizisi WeCrashed için imajını değiştiren Leto'yu kafasındaki başlığa rağmen tanımayı başardı.
Jared Leto farklı maske tedbiriyle bile tanındı - 4
New York'ta iş görüşmesine giderken görüntülenen ünlü oyuncu Megan Fox ise siyah paltosunun içine giydiği dantelli bluz ve eteğiyle dikkati çekti. Aktrisin dantelli diz üstü çorabı da farklı bir tarzın sembolüydü.  35 yaşındaki oyuncu sokak stilini Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedib 

Jared Leto farklı maske tedbiriyle bile tanındı - 5
TV yıldızı Kim Kardashian da maskeye yeni soluk getirenler arasındaydı.
Jared Leto farklı maske tedbiriyle bile tanındı - 6
Kardashian başını tamamen kapatan, göz kısmı fermuar detaylı deri maskeyle bir otele girerken görüldü.
Jared Leto farklı maske tedbiriyle bile tanındı - 7
Kim Kardashian deri maskeyle tanınmaz halde / Haber Detay-Tıkla Oku

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