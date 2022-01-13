Jason Momoa ve Lisa Bonet ayrıldı

Jason Momoa'nın yıllar sonra kavuştuğu çocukluk aşkı Lisa Bonet ile 16 yıllık ilişkisi bitti. İki çocuğu olan çift, boşanma kararını, "Birbirimizi özgür bırakıyoruz" sözleriyle duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr 13.01.2022 - 10:05

Jason Momoa ve Lisa Bonet ayrıldı - 1

BİRBİRİMİZİ ÖZGÜR BIRAKIYORUZ"

Game of Thrones dizisi ve Aquaman filminin yıldızı Jason Momoa ile Cosby Show oyuncusu Lisa Bonet 16 yıllık birlikteliğin ardından ayrıldı. 42 yaşındaki Momoa ile 54 yaşındaki çift, ortak bir açıklama yaparak birlikteliklerini sonlandırdıklarını duyurdu.

İkili, Instagram’dan yapılan açıklamada boşanma haberini duyururken, “Bunu paylaşma nedenimiz haber değeri taşıması değil. Ancak hayatlarımızda saygınlık ve dürüstlükle hareket ediyoruz. Aramızdaki sevgi devam ediyor. Birbirimizi, olmak istediğimiz kişi olmayı öğrenmek üzere özgür bırakıyoruz” sözlerini kullandı.

Jason Momoa ve Lisa Bonet ayrıldı - 2

Jason Momoa ve Lisa Bonet 2005 yılında ilişkiye başladı, 2017’de evlendi. 14 yaşında Lola adında bir kızları, 13 yaşında Nakoa-Wolf adında oğulları bulunuyor.

Jason Momoa ve Lisa Bonet ayrıldı - 3

Lisa Bonet’nin aynı zamanda, eski eşi Lenny Kravitz’den de kızı var. Zoe Kravitz, annesinin izinden giderek oyuncu oldu.  

Jason Momoa ve Lisa Bonet ayrıldı - 4

AŞKLARI FİLM GİBİYDİ

Sert görünümünün aksine aslında tam bir aşk adamı olan Jason Momoa’nın eşi Lisa Bonet ile bir araya gelme hikayesi, tıpkı bir filmi andırıyordu.

Jason Momoa ve Lisa Bonet ayrıldı - 5

8 YAŞINDAYKEN AŞIK OLDU

Lisa Bonet, 80’li yıllarda televizyonun önde gelen yıldızlarından biriydi ve Cosby Show’da rol alıyordu. Diziyi izleyen milyonlarca kişi arasında geleceğin Hollywood yıldızı Jason Momoa da bulunuyordu. Jason Momoa 8 yaşındayken Lisa Bonet’i gördü ve ona aşık oldu. Aralarında 12 yaş fark olmasına rağmen Momoa, onun kendisi için doğru kişi olduğuna inanıyordu.

Jason Momoa ve Lisa Bonet ayrıldı - 6

"HER ZAMAN BİR KRALİÇEYDİ"

Momoa yıllar sonra verdiği bir röportajda Bonet’e olan aşkını “Onu ilk kez televizyonda gördüğümden beri, “’Anne, onu istiyorum. Hayatımın geri kalanında onunla olmak için uğraşayacağım’ dedim. Her zaman onunla tanışmak istedim. Her zaman bir kraliçeydi” diye anlatmıştı.

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