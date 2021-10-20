Jason Momoa, Aquaman 2 çekimlerinde aldığı yaraları anlattı

Aquaman yıldızı Jason Momoa, film çekimlerinde işini çok ciddiye alanlardan. The Ellen DeGeneres adlı TV programına katılan 42 yaşındaki aktör, Aquaman 2 (Aquaman and the Lost Kingdom) film çekiminde kornea çizilmesi dahil yaşadığı yaralanma olaylarını anlattı.



Momoa, “Gözlerimi ovuşturuyordum. Bir şeyin kestiğini fark ettim ve sonra ameliyat oldum. Fıtığım vardı, tedavi gördüm. Epey hırpalandım” diye konuştu.



Momoa, yeni filmi için, “Harika bir film oldu, seveceksiniz” diye konuştu.



Ünlü aktör ayrıca, “İşimi seviyorum ve biraz fazla heyecanlanıyorum. Yaşla ilgili. Yaş almış bir süper kahramanım artık” yorumunu yaptı.



Aquaman 2 (Aquaman and the Lost Kingdom) filmi 16 Aralık 2022’de vizyona giriyor. Devam filminde Momoa’nın yanı sıra Amber Heard, Yayha Abdul-Mateen gibi isimler de rol alıyor.