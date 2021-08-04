Jennifer Aniston: Aşı olmayan arkadaşlarımla görüşmüyorum

“Her gün test yaptırmadığımıza göre bilgi vermenin ahlaki ve profesyonel olarak zorunluluk olduğuna inanıyorum” diyen Aniston, “Bu bir aldatmaca. Çünkü herkes kendi görüşünü haklı görüyor ama pek çok görüşün korku ve propaganda dışında bir dayanağı yok” şeklinde konuştu.