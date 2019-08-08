Jennifer Lopez açık büfede (Antalya'dan ayrıldı)

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, konser sonrası kaldığı otelin açık büfesinde görüntülendi. Çocuklarıyla yemek yiyen ve havuzda vakit geçiren Lopez daha sonra Mısır konseri için Türkiye'den ayrıldı.
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Antalya'da 2 gece konaklayan Jennifer Lopez, kentten ayrılmadan önce otelde çocuklarıyla yemek yedi, dalga havuzunda yüzerek eğlendi.
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Otelin açık büfesinden kızı ve oğlu ile yemek alan Lopez, yemekten sonra dalga havuzunda eğlendi.
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Lopez, "Yoğun programım nedeniyle ayrılmak zorundayım. Yoksa burada birkaç gün kalıp oğlum ve kızımla tatil yapmak istiyordum. Otel çok güzel. Ancak konser programım yoğun olduğu için gitmek zorumdayım" dedi.
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Jennifer Lopez daha sonra kızı Emme Anthony ve oğlu Max Munis'le kendisine tahsis edilen VIP araçla, polis eskortu ve korumaları eşliğinde Antalya Havalimanı'na geldi.
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Minibüsten önce oğlu Max Munis, ardından kızı Emme indi.
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Daha sonra araçtan inen Lopez'in kalın hırka giymesi dikkati çekti.
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Lopez ve çocukları daha sonra, CIP salonundan geçerek özel uçakla konser için Mısır'a uçtu.