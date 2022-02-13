Jennifer Lopez: Ben Affleck'le tekrar bir araya gelmemize ikimiz de şaşırdık

Jennifer Lopez, 17 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Ben Affleck'le tekrar bir araya geleceklerini "hiç hayal etmediğini", hatta bu duruma "hem kendisinin hem de Affleck'in şaşırdığını" açıkladı.

Haberler 13.02.2022 - 16:46

Jennifer Lopez: Ben Affleck'le tekrar bir araya gelmemize ikimiz de şaşırdık - 1

Jennifer Lopez, Ben Affleck'le tekrar bir araya geleceklerini "hiç hayal etmediğini" söyledi.

Pop yıldızı, ünlü talk şovcu ve komedyen Ellen DeGeneres'ın programına dün konuk oldu. 52 yaşındaki Lopez, yıllar sonra bir kez daha birlikte olmalarına "hem kendisinin hem de Affleck'in şaşırdığını" açıkladı.

Jennifer Lopez: Ben Affleck'le tekrar bir araya gelmemize ikimiz de şaşırdık - 2

Şov dünyasının meşhur çifti 2002'de ilişkiye başlayıp nişanlansa da iki yıl sonra ayrılmıştı. İkili, Nisan 2021'de tekrar bir araya gelmişti.

Independent'in haberine göre, "Buna bizden daha fazla şaşıran olduğunu düşünmüyorum" diyen Lopez, şöyle konuştu:

"Bunun yaşanabileceğini hayal edemezdim. Güzel bir şey."

Jennifer Lopez: Ben Affleck'le tekrar bir araya gelmemize ikimiz de şaşırdık - 3

Lopez, geçen hafta da özel yaşamı hakkında açıklamalar yapmış ve yüksek profilli bir ilişkiye geri dönmekten "biraz korktuğunu" söylemişti.

Jennifer Lopez: Ben Affleck'le tekrar bir araya gelmemize ikimiz de şaşırdık - 4

"İkimiz de artık daha yaşlı, akıllı ve daha deneyimliyiz" diyen Lopez, yıldız oyuncuyla birlikte olduğu için "şanslı, mutlu ve gururlu" hissettiğini belirtmişti.

Jennifer Lopez: Ben Affleck'le tekrar bir araya gelmemize ikimiz de şaşırdık - 5

Lopez'in 2004'te evlenip 2014'te boşandığı eski eşi Marc Anthony'den iki çocuğu var.

2005 ile 2018 arasında Jennifer Garner'la evli kalan Affleck ise üç çocuk babası.

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