Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinden aşk pozları

18.08.2021 - 12:29
Eski nişanlılar Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 17 yılın ardından yeniden başlayan ilişkilerinde, aşk dolu pozlarıyla objektiflere yansıyor. 52 yaşındaki Lopez ile 49 yaşındaki Affleck, Los Angeles’ta birbirlerinden ayrılmadan önce sıcak bir öpücükle veda ederken görüntülendi.
Evde birlikte zaman geçirdikten sonra dışarıda kendi işlerine gitmek üzere vedalaşan çift, birbirlerini bırakmak istemiyor gibi görünüyordu.
Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk da yapan Lopez’in, yeni Netflix filmi The Mother ile ilgili toplantıya gittiği öğrenildi.
Lopez, şarkıcı Marc Anthony ile 2004 yılında evlendi. İkiz çocukları olan çift, 2014'te boşandı.
Ben Affleck de 2005 yılında Jennifer Garner ile evlendi ve üç çocuk sahibi oldu. Çift, 2015'te yollarını ayırmaya karar verdi.