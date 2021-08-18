Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinden aşk pozları

17 yılın ardından aşkları yeniden alevlenen Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti paparazzilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. 'Bennifer', evden çıkıp işlerine giderken ayrılmadan önce birbirlerini öpmeyi ihmal etmedi.

18.08.2021 - 12:29

Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinden aşk pozları - 1

Eski nişanlılar Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 17 yılın ardından yeniden başlayan ilişkilerinde, aşk dolu pozlarıyla objektiflere yansıyor. 52 yaşındaki Lopez ile 49 yaşındaki Affleck, Los Angeles’ta birbirlerinden ayrılmadan önce sıcak bir öpücükle veda ederken görüntülendi.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinden aşk pozları - 2

Evde birlikte zaman geçirdikten sonra dışarıda kendi işlerine gitmek üzere vedalaşan çift, birbirlerini bırakmak istemiyor gibi görünüyordu.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinden aşk pozları - 3

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk da yapan Lopez’in, yeni Netflix filmi The Mother ile ilgili toplantıya gittiği öğrenildi.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinden aşk pozları - 4
17 yıl önce evlenmek üzereyken ayrılan çift, nisan ayından bu yana birlikte. Her ikisinin de önceki evliliklerinden çocukları olan ikili, çocuklarının da kaynaşmasını sağlayarak tam bir aile oldu.
Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinden aşk pozları - 5
Temmuz ayında birlikte tatile çıkan çift, 130 milyon dolarlık mega yatla Saint-Tropez’de seyahat etmişti. 'Bennifer' olarak adlandırılan çifti, yatın güvertesinde öpüşürken görüntülenmişti.
Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinden aşk pozları - 6
İlişkileri yıllar sonra yeniden alevlenen ikili, nisan ayından bu yana paparazzilerin radarındaydı.  'Bennifer', temmuz ayının sosyal medya payşaımıyla ilişkilerini resmen doğrulamıştı. Lopez Instagram sayfasında Affleck ile öpüşme fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etmişti.
Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinden aşk pozları - 7

Lopez, şarkıcı Marc Anthony ile 2004 yılında evlendi. İkiz çocukları olan çift, 2014'te boşandı.

Ben Affleck de 2005 yılında Jennifer Garner ile evlendi ve üç çocuk sahibi oldu. Çift, 2015'te yollarını ayırmaya karar verdi.

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