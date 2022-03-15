Jennifer Lopez ve Ben Affleck İspanya sokaklarında

17 yıl sonra yeniden birlikte olmaya başlayan ve son bir yıldır ilişkilerini kameralar önünde yaşamaktan çekinmeyen Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, İspanya sokaklarında görüntülendi.

Haberler - ntv.com.tr 15.03.2022 - 09:57 | Son Güncelleme : 15.03.2022 - 09:59

Jennifer Lopez ve Ben Affleck İspanya sokaklarında - 1

ve Ben Affleck, İspanya’da birlikte götüntülendi.

52 yaşındaki Lopez’in film çekimi için gittiği İspanya’da ona eşlik eden 49 yaşındaki Affleck, çekim olmayan günü Büyük Kanarya adasında el ele göz göze değerlendirdi.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck İspanya sokaklarında - 2

El ele yürüyüş yapan ikili, yorulunca bir parkta oturup dinlendi.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck İspanya sokaklarında - 3

Lopez, İspanya’da Mulan filminin yönetmeni Niki Caro’nun çektiği The Mother filminin çekimlerini sürdürüyor.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck İspanya sokaklarında - 4

17 yıl sonra yeniden ilişkiye başlayan ve yine eskisi gibi 'Bennifer' olarak anılan çift, ilişkilerini tam gaz yaşıyor. Paparazzilerin peşinde koştuğu ikili, sık sık birbirlerine sarılıp öpüşürken objektiflere yansıyor.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck İspanya sokaklarında - 5

Ünlü talk şovcu ve komedyen Ellen DeGeneres'ın programına dün konuk olan Lopez, yıllar sonra bir kez daha birlikte olmalarına "hem kendisinin hem de Affleck'in şaşırdığını" açıklamıştı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck İspanya sokaklarında - 6

Jennifer Lopez, Ben Affleck'le tekrar bir araya geleceklerini "hiç hayal etmediğini" söylemişti.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck İspanya sokaklarında - 7

Şov dünyasının meşhur çifti 2002'de ilişkiye başlayıp nişanlansa da iki yıl sonra ayrılmıştı. İkili, Nisan 2021'de tekrar bir araya gelmişti.

"Buna bizden daha fazla şaşıran olduğunu düşünmüyorum" diyen Lopez, "Bunun yaşanabileceğini hayal edemezdim. Güzel bir şey" diye konuşmuştu.

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