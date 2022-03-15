Jennifer Lopez ve Ben Affleck İspanya sokaklarında

Şov dünyasının meşhur çifti 2002'de ilişkiye başlayıp nişanlansa da iki yıl sonra ayrılmıştı. İkili, Nisan 2021'de tekrar bir araya gelmişti.

"Buna bizden daha fazla şaşıran olduğunu düşünmüyorum" diyen Lopez, "Bunun yaşanabileceğini hayal edemezdim. Güzel bir şey" diye konuşmuştu.