Jennifer Lopez ve Ben Affleck İspanya sokaklarında

Haberler - ntv.com.tr 15.03.2022 - 09:57 | Son Güncelleme : 15.03.2022 - 09:59
Jennifer Lopez ve Ben Affleck, İspanya’da birlikte götüntülendi.
52 yaşındaki Lopez’in film çekimi için gittiği İspanya’da ona eşlik eden 49 yaşındaki Affleck, çekim olmayan günü Büyük Kanarya adasında el ele göz göze değerlendirdi.
El ele yürüyüş yapan ikili, yorulunca bir parkta oturup dinlendi.
Lopez, İspanya’da Mulan filminin yönetmeni Niki Caro’nun çektiği The Mother filminin çekimlerini sürdürüyor.
17 yıl sonra yeniden ilişkiye başlayan ve yine eskisi gibi 'Bennifer' olarak anılan çift, ilişkilerini tam gaz yaşıyor. Paparazzilerin peşinde koştuğu ikili, sık sık birbirlerine sarılıp öpüşürken objektiflere yansıyor.
Ünlü talk şovcu ve komedyen Ellen DeGeneres'ın programına dün konuk olan Lopez, yıllar sonra bir kez daha birlikte olmalarına "hem kendisinin hem de Affleck'in şaşırdığını" açıklamıştı.
Jennifer Lopez, Ben Affleck'le tekrar bir araya geleceklerini "hiç hayal etmediğini" söylemişti.
Şov dünyasının meşhur çifti 2002'de ilişkiye başlayıp nişanlansa da iki yıl sonra ayrılmıştı. İkili, Nisan 2021'de tekrar bir araya gelmişti.
"Buna bizden daha fazla şaşıran olduğunu düşünmüyorum" diyen Lopez, "Bunun yaşanabileceğini hayal edemezdim. Güzel bir şey" diye konuşmuştu.