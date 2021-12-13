Jennifer Lopez'den Ben Affleck'e gala desteği

Jennifer Lopez, 17 yıl sonra yeniden sevgili olduğu Ben Affleck'i, büyük gününde yalnız bırakmadı. Affleck'in başrolde yer aldığı The Tender Bar filminin galasında Lopez ve Affleck birlikte boy gösterdi.

Haberler - ntv.com.tr 13.12.2021 - 10:28

Jennifer Lopez'den Ben Affleck'e gala desteği - 1

Jennifer Lopez, 17 yıl sonra yeniden birlikte olmaya başladığı sevgilisi Ben Affleck’i, büyük günde yalnız bırakmadı. 52 yaşındaki Lopez, 49 yaşındaki Affleck’in The Tender Bar adlı filminin Hollywood’daki TCL Çin Tiyatrosu’nda yapılan galasına katıldı.

Jennifer Lopez'den Ben Affleck'e gala desteği - 2

Lopez, galaya Elie Saab imzalı elbisesiyle ve Tyler Ellis çantasıyla beğeni toplayan kombiniyle katıldı.

Jennifer Lopez'den Ben Affleck'e gala desteği - 3

Lopez ve Affleck ikilisi, kırmızı halıda birbirlerine sarılarak poz verdi.

Jennifer Lopez'den Ben Affleck'e gala desteği - 4

Kırmızı halı geçidinde Afflec’e filmde rol alan Tye Sheridan, Daniel Ranieri, Christopher Lloyd, ve Lily Rabe de eşlik etti.

Jennifer Lopez'den Ben Affleck'e gala desteği - 5

Galada ayrıca Kiefer Sutherland, Anne Heche, Gregg Sulkin, Garrett Clayton ve Abbie Cornish de hazır bulundu.  

Jennifer Lopez'den Ben Affleck'e gala desteği - 6

Filmin yönetmen koltuğunda oturan George Clooney, galaya katılmadı.

Jennifer Lopez'den Ben Affleck'e gala desteği - 7

The Tender Bar, babasını küçük yaşta kaybeden bir gencin hikayesini konu ediyor. Babasının aniden ortadan kaybolması, genç için büyük bir yıkım olur. Bu süreçte en büyük desteği amcası ve babasının arkadaşlarından görür. Yıllar geçip artık yazar olan genç adam, zamanını bir barda anılarına tutunmaya çalışarak geçirir.

Jennifer Lopez'den Ben Affleck'e gala desteği - 8

The Tender Bar, 17 Aralık’ta Los Angeles ve New York sinemalarında, 22 Aralık’ta ABD genelinde gösterime girmesinin ardından 7 Ocak’ta da Amazon Prime’da yayınlanacak.

Jennifer Lopez'den Ben Affleck'e gala desteği - 9
Jennifer Lopez'den Ben Affleck'e gala desteği - 10
Jennifer Lopez'den Ben Affleck'e gala desteği - 11
Jennifer Lopez'den Ben Affleck'e gala desteği - 12

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