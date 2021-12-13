Jennifer Lopez'den Ben Affleck'e gala desteği

Haberler - ntv.com.tr 13.12.2021 - 10:28
Jennifer Lopez, 17 yıl sonra yeniden birlikte olmaya başladığı sevgilisi Ben Affleck’i, büyük günde yalnız bırakmadı. 52 yaşındaki Lopez, 49 yaşındaki Affleck’in The Tender Bar adlı filminin Hollywood’daki TCL Çin Tiyatrosu’nda yapılan galasına katıldı.
Lopez, galaya Elie Saab imzalı elbisesiyle ve Tyler Ellis çantasıyla beğeni toplayan kombiniyle katıldı.
Lopez ve Affleck ikilisi, kırmızı halıda birbirlerine sarılarak poz verdi.
Kırmızı halı geçidinde Afflec’e filmde rol alan Tye Sheridan, Daniel Ranieri, Christopher Lloyd, ve Lily Rabe de eşlik etti.
Galada ayrıca Kiefer Sutherland, Anne Heche, Gregg Sulkin, Garrett Clayton ve Abbie Cornish de hazır bulundu.
Filmin yönetmen koltuğunda oturan George Clooney, galaya katılmadı.
The Tender Bar, babasını küçük yaşta kaybeden bir gencin hikayesini konu ediyor. Babasının aniden ortadan kaybolması, genç için büyük bir yıkım olur. Bu süreçte en büyük desteği amcası ve babasının arkadaşlarından görür. Yıllar geçip artık yazar olan genç adam, zamanını bir barda anılarına tutunmaya çalışarak geçirir.
The Tender Bar, 17 Aralık’ta Los Angeles ve New York sinemalarında, 22 Aralık’ta ABD genelinde gösterime girmesinin ardından 7 Ocak’ta da Amazon Prime’da yayınlanacak.