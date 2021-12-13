Jennifer Lopez'den Ben Affleck'e gala desteği

The Tender Bar, babasını küçük yaşta kaybeden bir gencin hikayesini konu ediyor. Babasının aniden ortadan kaybolması, genç için büyük bir yıkım olur. Bu süreçte en büyük desteği amcası ve babasının arkadaşlarından görür. Yıllar geçip artık yazar olan genç adam, zamanını bir barda anılarına tutunmaya çalışarak geçirir.