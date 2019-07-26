NTV

Jennifer Lopez'den düğün gibi 50. yaş kutlaması

Çarşamba günü 50 yaşına basan müzik dünyasının Latin divası Jennifer Lopez, dün akşamki doğum günü partisinden en özel anları sosyal medyadan paylaştı.

  • 1

    ABD’li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, çarşamba günü 50 yaşına basmıştı. Lopez’in doğum günü partisi, dün gece Miami’de Latin şarkıcı Gloria Estefan’ın 32 milyon dolarlık malikanesinde verildi.
  • 2

    Lopez’in nişanlısı eski beyzbolcu Alex Rodriguez’in (43) her ayrıntıyı düşündüğü partiye rap, spor ve sinema dünyasının yıldızları yağdı.

  • 3

    Beyaz ve altın temalı partide Lopez, Versace tasarımı 12 bin 800 dolarlık (73 bin TL) altın renkli elbise giydi.

  • 4

    Lopez, yenilebilir çiçeklerle bezeli düğün pastasını andıran 10 katlı pasta kesti.

  • 5

    Havai fişeklerin patlatıldığı, günün ilk ışıklarına kadar süren parti için “Düğün provası” benzetmesi yapıldı.

  • 6

    Partide Lopez'in 4 ay önce nişanlandığı Alex Rodriguez de konuşma yaptı ve onu ne kadar sevdiğinden bahsetti... J


  • 7

    DJ Khaled, Fat Joe, Ashanti gibi rap yıldızları gecede performans sergiledi
  • 8

    Elbette gecenin yıldızı sahneye çıkan ve misafirlerini coşturan Jennifer Lopez'den geldi. 50 yaşındaki süperstar gece boyu sahnedeydi.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin