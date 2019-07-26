Jennifer Lopez'den düğün gibi 50. yaş kutlaması

Çarşamba günü 50 yaşına basan müzik dünyasının Latin divası Jennifer Lopez, dün akşamki doğum günü partisinden en özel anları sosyal medyadan paylaştı.
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ABD’li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez
, çarşamba günü 50 yaşına basmıştı. Lopez’in doğum günü partisi, dün gece Miami’de Latin şarkıcı Gloria Estefan’ın 32 milyon dolarlık malikanesinde verildi.
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Lopez’in nişanlısı eski beyzbolcu Alex Rodriguez’in (43) her ayrıntıyı düşündüğü partiye rap, spor ve sinema dünyasının yıldızları yağdı.
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Beyaz ve altın temalı partide Lopez, Versace tasarımı 12 bin 800 dolarlık (73 bin TL) altın renkli elbise giydi.
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Lopez, yenilebilir çiçeklerle bezeli düğün pastasını andıran 10 katlı pasta kesti.
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Havai fişeklerin patlatıldığı, günün ilk ışıklarına kadar süren parti için “Düğün provası” benzetmesi yapıldı.
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Partide Lopez'in 4 ay önce nişanlandığı Alex Rodriguez de konuşma yaptı ve onu ne kadar sevdiğinden bahsetti... J
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DJ Khaled, Fat Joe, Ashanti gibi rap yıldızları gecede performans sergiledi
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Elbette gecenin yıldızı sahneye çıkan ve misafirlerini coşturan Jennifer Lopez'den geldi. 50 yaşındaki süperstar gece boyu sahnedeydi.