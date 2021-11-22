Jennifer Lopez'den düğün temalı sahne şovu

Haberler - ntv.com.tr 22.11.2021 - 11:37 | Son Güncelleme : 22.11.2021 - 11:58
Jennifer Lopez, dün gece Los Angeles’ta gerçekleşen 2024 Amerikan Müzik Ödülleri gecesine, sahne performansıyla damga vurdu.
Olivia Rodrigo’dan New Kids on the Block’a kadar pek çok sanatçı ve grup, gecede sahne alsa da, yıldızı parlayan isim, beklenildiği gibi JLo oldu.
Şarkıcılığın yanı sıra oyunculukta da iddialı okan Lopez, 2022’de vizyona girecek olan, Owen Wilson ile başrolleri paylaştıkları romantik komedi filmi Evlenme Benimle’ye (Marry Me) gönderme yapan bir sahne şovu sergiledi.
52 yaşındaki Amerikalı sanatçı, hızla bir gelinliğe dönüşen sahne kıyafetiyle herkesi şaşırttı.
Evlilik temalı gösterisinde, Lopez’in duvağı da vardı. Sanatçı, şovun bir bölümünde gelin çiçeğini seyircilere attı.
Düğün temalı sahne şovu, Lopez’in Today gazetesine hala evliliğe inandığını söylemesi üzerine gerçekleşti.
Lopez’in eski eşi Marc Anthony ile evliliğinden 13 yaşında Emme ve Max adlarında ikizleri bulunuyor.
Nişanlısı Alex Rodriguez’den bu yılın başlarında ayrılan Lopez, 17 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Ben Affleck ile yeniden ilişki yaşamaya başladı. Çift, 2002-2004 yılları arasında birlikteydi ve ‘Bennifer’ olarak anılıyordu.
Amerikan Müzik Ödülleri'ndeki sahne şovuyla ses getiren Lopez, geceye yalnız katıldı. ABC kanalından yayınlanan töreni ve Lopez'in şovunu, sevgilisi Ben Affleck'in evden takip ettiği tahmin edildi.