Jennifer Lopez'den düğün temalı sahne şovu

Jennifer Lopez, dün gece Los Angeles’ta gerçekleşen 2024 Amerikan Müzik Ödülleri gecesine, sahne performansıyla damga vurdu.

Olivia Rodrigo’dan New Kids on the Block’a kadar pek çok sanatçı ve grup, gecede sahne alsa da, yıldızı parlayan isim, beklenildiği gibi JLo oldu.