Evlen Benimle (Marry Me) filminden Türkçe altyazılı fragman

Jennifer Lopez ve  Owen Wilson'ın başrolleri paylaştığı Evlen Benimle (Marry Me) filminden Türkçe altyazılı fragman yayınlandı. Filmde Kat Valdez (Jennifer Lopez) ve kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi Bastian (Maluma) büyük bir konserde, hayranlarının gözü önünde evleneceklerdir. Ancak sahneye çıkmadan hemen önce aldatıldığını öğrenen Kat, ani bir kararla seyiricler arasından biriyle evlenmeye karar verir. Seçtiği isim "Evlen Benimle" yazılı br pankart tutan Charlie Gilbert (Owen Wilson) olur. Kat Coiro'nun yönetmenliğini üstlendiği filmin 2022'de Sevgililer Günü'nde vizyona girmesi bekleniyor.

Haberler 21.11.2021 - 12:54 | Son Güncelleme : 21.11.2021 - 13:13

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