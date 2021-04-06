Joe Biden ve Jill Biden Beyaz Saray'a Paskalya tavşanını geri getirdi

ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden, Paskalya kutlaması için Beyaz Saray’a bayramın sembolü olman tavşan maskotunu getirtti. Salgın nedeniyle geçen yıl Beyaz Saray'a Paskalya tavşanı çıkarılmamıştı.

ntv.com.tr 06.04.2021 - 07:59 | Son Güncelleme : 06.04.2021 - 08:03

Joe Biden ve Jill Biden Beyaz Saray'a Paskalya tavşanını geri getirdi - 1

Paskalya tavşanı bir yıllık aranın ardından Beyaz Saray'a geri geldi.

Joe Biden ve Jill Biden Beyaz Saray'a Paskalya tavşanını geri getirdi - 2
ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden, Paskalya Bayramı için Beyaz Saray’da yapılan tören sırasında Paskalya tavşanı getirdi.
Joe Biden ve Jill Biden Beyaz Saray'a Paskalya tavşanını geri getirdi - 3
Biden çifti, Paskalya kutlamasında Amerikalılara aşı olma çağrısı da yaptı.
Joe Biden ve Jill Biden Beyaz Saray'a Paskalya tavşanını geri getirdi - 4

Geçen yıl salgın nedeniyle tavşan Beyaz Saray’a çıkmamıştı. Ancak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pek çok çocuğun katıldığı, 1878'den beri her yıl South Lawn'da düzenlenen yıllık Beyaz Saray Paskalya Yumurtası Yuvarlama Oyunu salgın nedeniyle iptal edildi.

Joe Biden ve Jill Biden Beyaz Saray'a Paskalya tavşanını geri getirdi - 5

Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki de Paskalya tavşanıyla birlikte basın mensuplarının karşısına geçti.

Joe Biden ve Jill Biden Beyaz Saray'a Paskalya tavşanını geri getirdi - 6
Ulusal Çocuk Hastanesi’nden hasta çocuklar da Pasklaya'da Beyaz Saray’da ağırlandı.
Joe Biden ve Jill Biden Beyaz Saray'a Paskalya tavşanını geri getirdi - 7
Beyaz Saray’daki Paskalya yumurtalarına Biden çiftinin köpekleri Major ve Champ’in resimlerinin çizilmiş olması dikkat çekti.

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