Joe Biden ve Jill Biden Beyaz Saray'a Paskalya tavşanını geri getirdi

Geçen yıl salgın nedeniyle tavşan Beyaz Saray’a çıkmamıştı. Ancak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pek çok çocuğun katıldığı, 1878'den beri her yıl South Lawn'da düzenlenen yıllık Beyaz Saray Paskalya Yumurtası Yuvarlama Oyunu salgın nedeniyle iptal edildi.