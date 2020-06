Justin Bieber cinsel taciz iddialarına karşı dava açıyor

NELER YAŞANDI?

Danielle ismini kullanan kadınlardan ilki Bieber’ın kendisine 9 Mart 2014’te Austin’deki Four Seasons Hotel’de müzik etkinliğinin ardından saldırdığını iddia etti. Belgelere göre Bieber SXSW’de (South by Southwest festivali) sürpriz bir performans verdiğini ancak Four Seasons Hotel’de kalmadığını bir oda dahi tutmadığını söyledi. Festivalin ardından Bieber ve o dönem sevgilisi olan Selena Gomez festival alanından birlikte ayrıldı ve kiraladıkları bir mülkte konakladı.