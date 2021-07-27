Justin Bieber, Hailey Baldwin'in yırtmacı elleriyle korudu

Gösteri dünyasının genç aşıkları Justin ve Hailey Baldwin Bieber geleneği yine bozmadı. Uzun süredir, özellikle de kameralar karşısında sergiledikleri korumacı yürüyüş tarzını bir kez daha gözler önüne serdi.

27.07.2021 - 16:31

Justin Bieber, Hailey Baldwin'in yırtmacı elleriyle korudu - 1
2018 yılında evlenmelerinden bu yana aşkları hiç eksilmeyen Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber, önceki akşam Batı Hollywood'da yine kameralar karşısındaydı.
Justin Bieber, Hailey Baldwin'in yırtmacı elleriyle korudu - 2
Bu kez, 27 yaşındaki Justin Bieber'ın bir arkadaşıyla birlikte girişimde bulunduğu yeni işinin açılışına katıldı genç çift.

Justin Bieber, Hailey Baldwin'in yırtmacı elleriyle korudu - 3
Hem Justin Bieber hem de 24 yaşındaki Hailey Baldwin Bieber, tepeden tırnağa siyahlara büründü. Baldwin, gece için göğüs kısmı derin dekolteli, bacak kısmı ise transparan bir kıyafet tercih etti.
Justin Bieber, Hailey Baldwin'in yırtmacı elleriyle korudu - 4
Bir süredir, özellikle de kameralar karşısında eşine karşı sergilediği korumacı tavır ile dikkat çeken Justin Bieber, geleneğini yine bozmadı.

Justin Bieber, Hailey Baldwin'in yırtmacı elleriyle korudu - 5
Kameralar karşısında yürürken, iki eliyle eşine sarılıp, elbisesinin transparan bölümleri yüzünden zor anlar yaşamasını engellemeye çalıştı.


Justin Bieber, Hailey Baldwin'in yırtmacı elleriyle korudu - 6
Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber, uzun zamandır kameralar karşısında bu şekilde bir yürüyüş yöntemi sergiliyor. Bunun nedeni ise Justin Bieber'ın, paparazzilere yönelik iddiası.

Justin Bieber, Hailey Baldwin'in yırtmacı elleriyle korudu - 7
Ünlü şarkıcı, paparazzilerin, eşi Hailey Baldwin Bieber'ın uygunsuz fotoğraflarını çektiğini ileri sürmüş hatta bu yüzden onlarla tartışmıştı.


Justin Bieber, Hailey Baldwin'in yırtmacı elleriyle korudu - 8
Bu tartışmanın yaşandığı dönemden bu yana Justin Bieber, eşiyle birlikte yürürken onun yanından bir an olsun ayrılmıyor. Baldwin'in arkasında ya da hemen yanında, yakın mesafede durup elleriyle eşinin beline sarılarak yürüyor ünlü şarkıcı.

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