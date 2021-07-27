Justin Bieber, Hailey Baldwin'in yırtmacı elleriyle korudu

Gösteri dünyasının genç aşıkları Justin ve Hailey Baldwin Bieber geleneği yine bozmadı. Uzun süredir, özellikle de kameralar karşısında sergiledikleri korumacı yürüyüş tarzını bir kez daha gözler önüne serdi.

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27.07.2021 - 16:31

Bu kez, 27 yaşındaki Justin Bieber'ın bir arkadaşıyla birlikte girişimde bulunduğu yeni işinin açılışına katıldı genç çift.





Hem Justin Bieber hem de 24 yaşındaki Hailey Baldwin Bieber, tepeden tırnağa siyahlara büründü. Baldwin, gece için göğüs kısmı derin dekolteli, bacak kısmı ise transparan bir kıyafet tercih etti.

Bir süredir, özellikle de kameralar karşısında eşine karşı sergilediği korumacı tavır ile dikkat çeken Justin Bieber, geleneğini yine bozmadı.





Kameralar karşısında yürürken, iki eliyle eşine sarılıp, elbisesinin transparan bölümleri yüzünden zor anlar yaşamasını engellemeye çalıştı.







Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber, uzun zamandır kameralar karşısında bu şekilde bir yürüyüş yöntemi sergiliyor. Bunun nedeni ise Justin Bieber'ın, paparazzilere yönelik iddiası.





Ünlü şarkıcı, paparazzilerin, eşi Hailey Baldwin Bieber'ın uygunsuz fotoğraflarını çektiğini ileri sürmüş hatta bu yüzden onlarla tartışmıştı.







Bu tartışmanın yaşandığı dönemden bu yana Justin Bieber, eşiyle birlikte yürürken onun yanından bir an olsun ayrılmıyor. Baldwin'in arkasında ya da hemen yanında, yakın mesafede durup elleriyle eşinin beline sarılarak yürüyor ünlü şarkıcı.