Justin Bieber'ın 25,8 milyon dolarlık malikanesinde doğum günü partisi

Haberler - ntv.com.tr 03.03.2022 - 10:18
Jutin Bieber, 12 Mart’ta 28 yaşına girdi. Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı, Beverly Hills’teki 28,5 milyon dolarlık lüks evinde eşi Hailey Bieber ile birlikte havuz partisi düzenledi.
Misafirlerini evlerinin bahçesinde, havuz başında ağırlayan Bieber çiftinin partisinde, top havuzu, çeşitli yüzme havuzu aksesuarları ve oyun malzemeleri dikkat çekti.
Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber, yedi yatak odalı, 10 banyolu evlerine Ağustos 2020’de taşınmıştı.
Justin Bieber’ın Ekim 2019’da sattığı evinin iki katı büyüklüğünde olan bu evin dekorasyonu için ünlü çift, büyük harcamalar yaptı.
Bieber çiftinin ünlü komşuları arasında Eddie Murphy, Sylvester Stallone, Sofia Vergara ve Denzel Washington bulunuyor.
Öte yandan 25 yaşındaki Amerikalı model Hailey Bieber, önceki gün, eşinin doğum gününü 41,4 milyon takipçisi olan Instagram hesabında kutladı.
Ünlü model, “Bu hayatın çok harika ve güzel şeyleri var, ama en güzel parçası onları seninle birlikte yaşamak” notunu yazdı.