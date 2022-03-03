Justin Bieber'ın 25,8 milyon dolarlık malikanesinde doğum günü partisi

Önceki gün 28 yaşına basan Justin Bieber, eşi Hailey Bieber ile birlikte 28,5 milyon dolarlık lüks evlerinde bir havuz partisi düzenledi.

Haberler - ntv.com.tr 03.03.2022 - 10:18

Justin Bieber'ın 25,8 milyon dolarlık malikanesinde doğum günü partisi - 1

Jutin Bieber, 12 Mart’ta 28 yaşına girdi. Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı, Beverly Hills’teki 28,5 milyon dolarlık lüks evinde eşi Hailey Bieber ile birlikte havuz partisi düzenledi.

Justin Bieber'ın 25,8 milyon dolarlık malikanesinde doğum günü partisi - 2

Misafirlerini evlerinin bahçesinde, havuz başında ağırlayan Bieber çiftinin partisinde, top havuzu, çeşitli yüzme havuzu aksesuarları ve oyun malzemeleri dikkat çekti.

Justin Bieber'ın 25,8 milyon dolarlık malikanesinde doğum günü partisi - 3

ve eşi Hailey Bieber, yedi yatak odalı, 10 banyolu evlerine Ağustos 2020’de taşınmıştı.

Justin Bieber'ın 25,8 milyon dolarlık malikanesinde doğum günü partisi - 4

Justin Bieber’ın Ekim 2019’da sattığı evinin iki katı büyüklüğünde olan bu evin dekorasyonu için ünlü çift, büyük harcamalar yaptı.

Justin Bieber'ın 25,8 milyon dolarlık malikanesinde doğum günü partisi - 5

Bieber çiftinin ünlü komşuları arasında Eddie Murphy, Sylvester Stallone, Sofia Vergara ve Denzel Washington bulunuyor.

Justin Bieber'ın 25,8 milyon dolarlık malikanesinde doğum günü partisi - 6

Öte yandan 25 yaşındaki Amerikalı model Hailey Bieber, önceki gün, eşinin doğum gününü 41,4 milyon takipçisi olan Instagram hesabında kutladı.

Justin Bieber'ın 25,8 milyon dolarlık malikanesinde doğum günü partisi - 7

Ünlü model, “Bu hayatın çok harika ve güzel şeyleri var, ama en güzel parçası onları seninle birlikte yaşamak” notunu yazdı.

Justin Bieber'ın 25,8 milyon dolarlık malikanesinde doğum günü partisi - 8
Justin Bieber'ın 25,8 milyon dolarlık malikanesinde doğum günü partisi - 9

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