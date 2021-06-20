Kaan Yıldırım'dan Hadise ile ayrılık açıklaması

20.06.2021 - 10:21
Ünlü oyuncu, "Hakkımda çıkan haberlere açıklık getirmek istiyorum" başlığı ile Instagram hesabının hikaye bölümünden bir paylaşıma imza attı. Magazin gündeminden düşmeyen Yıldırım, "Benim üçüncü bir şahısla ilişkim hakkında muhatap olmam söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.
"HADİSE İLE GÜZEL BİR İLİŞKİ YAŞADIK"
34 yaşındaki ünlü isim, "Bizim ilişkimizin başkalarıyla hiçbir zaman bir ilgisi olmadı. Bu konunun buralara çekilmesi son derece rahatsız edici" mesajıyla, ayrılık kararına ilişkin dedikodulara son noktayı koydu.
Yıldırım, "Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık" açıklamasını yaptı.
"YOK BÖYLE BİR ACI"
Ayrılık haberinin ardından 35 yaşındaki şarkıcı Hadise'den yeni single geldi. Ünlü popçunun 'Hay Hay' isimli single'ının zamanlaması manidar bulundu. Bazıları çiftin ayrılığının "reklam" olduğu imasında bulundu.
Her bitişin ardından yenilmiş hissetse de tekrar ayağa kalkıp yoluna devam eden bir kadının ayrılık hikayesini anlatan şarkıda geçen, "Yok böyle bir acı, varsa verin ilacı susayım. İçime içime dökülen gözyaşımı kurutayım. Çok canım acısa da giriliyor yeni yola, hazırım" sözleri Kaan Yıldırım'a gönderme olarak yorumlandı.
"SONUMUZ DEĞİŞİR Mİ?"
Şarkıcının Twitter'dan geçtiğimiz günlerde yayınladığı "Bu hikayeyi en başa yazsak sonumuz değişir mi?" şeklindeki mesajı da dikkat çekti.
BİR DARGIN BİR BARIŞIK
İlişkilerini bir dargın bir barışık yaşayan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti, Aralık 2020'de de ayrılmıştı. O dönemde Hadise, sosyal medyada yaptığı ayrılık açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor...Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim..."