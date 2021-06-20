Kaan Yıldırım'dan Hadise ile ayrılık açıklaması

BİR DARGIN BİR BARIŞIK

İlişkilerini bir dargın bir barışık yaşayan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti, Aralık 2020'de de ayrılmıştı. O dönemde Hadise, sosyal medyada yaptığı ayrılık açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor...Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim..."