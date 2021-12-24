Kaderimin Oyunu'nun yıldızı Öykü Karayel: Zilin çalmasını bekleyen öğrenci gibiyim

"HER KARAKTER HİKAYEYE ÇOK GÜÇLÜ ŞEKİLDE HİZMET EDİYOR"

Yeni diziniz Kaderimin Oyunu ile izleyici karşısına çıktınız. Projenin içine nasıl dahil oldunuz, rol arkadaşlarınız Sarp Apak ve Akın Akınözü ile daha önce çalışmış mıydınız, onlarla nasıl uyum sağladınız?

- Sarp çok yakın arkadaşım ama daha önce hiç çalışmamıştık. Akın’la da bu proje vesilesiyle tanıştım ve de çalışıyoruz. Hem Sarp ve Akın’la hem de daha önce birlikte çalıştığım veya arkadaşım olan, keyifle izlediğim diğer oyuncu arkadaşlarımla da bu projede bir araya gelmek beni gerçekten çok mutlu etti. Senaryoyu okuduğumda aslında Asiye’nin o derinlikli hikayesini daha ilk iki bölümden çok iyi verildiğini gördüm ve bununla beraber her karakterin çok güçlü şekilde hikayeye hizmet ettiği bir işte yer almak bu projeyi cazip kıldı. Yönetmenimiz Emre Kabakuşak’la da Asiye ve dizi üzerine buluşup konuşunca kendimi Kaderimin Oyunu’na dahil olmuş buldum.



KADERİMİN OYUNU YENİ BÖLÜM FRAGMANI (TIKLA İZLE)

