Kaderimin Oyunu'nun yıldızı Öykü Karayel: Zilin çalmasını bekleyen öğrenci gibiyim

FAVORİLERİ

Son dönemdeki favori kitap, film, dizi ve şarkınız hangileri?

- Can’ın son şarkısını söyleyebilirim. Dizi kesinlikle ‘Succession’, kitap olarak maalesef yakın zamandan söylemem mümkün değil çünkü gerçekten vaktim olmuyor ama şu an ilk aklıma gelen Barış Bıçakçı’nın ‘Doğum Lekesi Gibi Bir Gülümseme’si. Film de Jane Campion’ın son filmi ‘The Power of the Dog’.