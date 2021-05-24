Kamala Harris önce tokalaştı sonra elini sildi

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile tokalştıktan sonra, elini üzerine sildi. Harris'in hareketi sosyal medyada gündem oldu. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ortak basın toplantı düzenledi. Toplantının sonunda ikili el sıkıştı. Basının yakından takip ettiği toplantının sonunda Harris’in Jae-in ile el sıkışmasının ardından elini üzerine silmesi ise sosyal medyanın gündemini oturdu. Birçok kullanıcı Harris'in hareketini eleştirdi. Bazılarıysa hareketin istemsiz yapılmış olabileceğini savundu. Bazı kullanıcılar sosyal medyada Harris’in aşırı temizlik takıntısı olan insanlar için tıp dilinde kullanılan germofobinin kurbanı olabileceğini öne sürdü. 56 yaşındaki Harris, henüz konu hakkında açıklama yapmadı.