Kamala Harris önce tokalaştı sonra elini sildi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ortak basın toplantı düzenledi. Toplantının sonunda ikili el sıkıştı.

Basının yakından takip ettiği toplantının sonunda Harris’in Jae-in ile el sıkışmasının ardından elini üzerine silmesi ise sosyal medyanın gündemini oturdu.