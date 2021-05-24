Kamala Harris önce tokalaştı sonra elini sildi

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile tokalştıktan sonra, elini üzerine sildi. Harris'in hareketi sosyal medyada gündem oldu.

24.05.2021 - 10:22

Kamala Harris önce tokalaştı sonra elini sildi - 1
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ortak basın toplantı düzenledi. Toplantının sonunda ikili el sıkıştı.
Kamala Harris önce tokalaştı sonra elini sildi - 2
Basının yakından takip ettiği toplantının sonunda Harris’in Jae-in ile el sıkışmasının ardından elini üzerine silmesi ise sosyal medyanın gündemini oturdu.
Kamala Harris önce tokalaştı sonra elini sildi - 3
Birçok kullanıcı Harris'in hareketini eleştirdi. Bazılarıysa hareketin istemsiz yapılmış olabileceğini savundu.
Kamala Harris önce tokalaştı sonra elini sildi - 4
Bazı kullanıcılar sosyal medyada Harris’in aşırı temizlik takıntısı olan insanlar için tıp dilinde kullanılan germofobinin kurbanı olabileceğini öne sürdü.

Kamala Harris önce tokalaştı sonra elini sildi - 5
56 yaşındaki Harris, henüz konu hakkında açıklama yapmadı.
Kamala Harris önce tokalaştı sonra elini sildi - 6

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