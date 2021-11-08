Kanser tedavisi gören Canan Ergüder yeni çıkan saçlarıyla fotoğrafını paylaştı

Haberler 08.11.2021 - 13:01 | Son Güncelleme : 08.11.2021 - 13:05
2017 yılında meslektaşı Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan oyuncu Canan Ergüder, meme kanseriyle mücadele ediyor. Rahatsızlığından dolayı rol aldığı Menajerimi Ara dizisinden ayrılan Ergüder, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
"İÇİMDE YAŞAYAN BİR ÇOCUK VAR"
44 yaşındaki oyuncu, önceki gün yeni fotoğrafını yayınladı. Dökülen saçlarının tekrar çıkmaya başladığı görülen Ergüder, paylaşımına, "'İçimde yaşayan bir çocuk var!' adlı çalışma" mesajını yazdı.
Ergüder'in fotoğrafına; Demet Evgar, Ahsen Eroğlu, Asuman Dabak, Ayça Bingöl, Sercan Badur ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi ünlü isimler beğenilerini dile getiren yorumlar yaptı.
Geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'ndaki bir hastaneden çıkarken objektiflere yansıyan Canan Ergüder, "Tetkiklerimi yaptırdım" demişti.
Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Ergüder, "İyiyim, sağlıklıyım. Geri dönmeye çaba gösteriyorum. Kemoterapi ve radyoterapi bitti. Bundan sonra altı ayda bir kontrol var. Bu biten bir süreç değil, kontrol edilen bir süreç" diye konuşmuştu.
Daha önce de Sadan Hanım filminin galasında peruklu yeni imajıyla kamera karşısına çıkan Ergüder, sağlık durumuyla ilgili açıklama yapmıştı.
Geçirdiği sıkıntılı günlerle ilgili konuşan oyuncu, "İyiyim, gayet iyiyim. Toparlıyorum. Zor bir süreçti. En azından dış tedaviye yönelik tedavim bitmek üzere. Kemoterapi bitti, radyoterapi kaldı" demişti.
Canan Ergüder, 15 Temmuz 1977'de İstanbul doğdu. Ergüder, Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun olduktan sonra tiyatro eğitimine "Franklin and Marshall College"da başlayıp, daha sonra "The New School University Actors Studio Drama Program"da yüksek lisans derecesiyle devam etti. Canan Ergüder, ayrıca "London Academy of Music and Dramatic Arts Shakespeare Atölyesi"ne katıldı.
Ergüder, Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis'in kurmuş olduğu "Actors Studio"nun hayat boyu üyeliğini 2003'te kazanıp, Ellen Burstyn, Carlin Glynn, Lee Grant, Elaine Stritch ve David Marguelis gibi isimlerle çalışma fırsatına sahip oldu.
Canan Ergüder, 2007 yılında International Hoboken Film Festival'inde "Shooting Johnson Roebling" adlı uzun metraj filmde canlandırdığı "Nancy" için "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü aldı.
Prof. Dr. Üstün Ergüder'in kızı olan oyuncu, bir dönem Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizide rol almıştı. Canan Ergüder, en son, Star TV'de yayınalanan Menajerimi Ara dizisinde "Feris" karakterini canlandırmıştı.