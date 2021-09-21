Kanser tedavisi gören Canan Ergüder'den sağlık durumuna ilişkin açıklama

Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde rol aldığı sırada meme kanserine yakalanan ve tedavisi için diziden ayrılmak zorunda kalan Canan Ergüder, son olarak başrolünü üstlendiği sinema filmi 'Sadan Hanım'ın' galasında görüntülendi.

ZOR BİR SÜREÇ OLDU

Galada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ergüder, sağlık durumunun sorulması üzerine, "Gayet iyiyim, toparlıyorum. Zor bir süreçti… Tedavim bitmek üzere. Kemoterapim bitti, radyoterapim de bitmek üzere" açıklamasında bulundu.

Ergüder, galada çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.