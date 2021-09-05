Kanye West devasa reklam panolarıyla Drake'e 'diss attı'

İki rap şarkıcısı Kanye West ve Drake arasında uzun süredir devam eden atışma yakın zamanda yeniden alevlendi. West, yeni albümü Donda'nın reklamlarını, Kanadalı Drake'in memleketi Toronto'daki devasa panolarda yayımlayarak 'diss attı'.

05.09.2021 - 10:34

Kanye West devasa reklam panolarıyla Drake'e 'diss attı' - 1

ABD'li rap'çi Kanye West yeni albümü Donda'nın reklamlarını, Kanadalı rap'çi Drake'in memleketi Toronto'daki devasa panolarda yayımladı.

İki rap'çi arasındaki uzun süredir devam eden atışma yakın zamanda yeniden alevlendi. Drake, Trippie Redd'le hazırladığı "Betrayal" parçasında Kanye West'i hedef almıştı. Şarkı sözlerinde Drake, "Ye benim için bir b** değiştirmiyorsun, taş gibi sabitsin" ifadelerini kullanmıştı. Kanye West, Ye ismini de kullanıyor.

Kanye West devasa reklam panolarıyla Drake'e 'diss attı' - 2
West de misilleme olarak Drake'in ev adresini Instagram'da paylaşmıştı ancak sonrasında gönderisini silmişti.
Kanye West devasa reklam panolarıyla Drake'e 'diss attı' - 3

Independent'in haberine göre, ikili arasındaki yeni gelişmedeyse West, Drake'in memleketi Toronto'da devasa reklam panolarını Donda albüm tanıtımlarıyla donatarak rap'çiye *'diss attı'.

Kanye West devasa reklam panolarıyla Drake'e 'diss attı' - 4
West'in kiraladığı panoların Drake'in "Certified Lover Boy" albümünü tanıtmak için kullandıklarından hem daha fazla hem de daha yüksekte olduğu belirtildi.
Kanye West devasa reklam panolarıyla Drake'e 'diss attı' - 5
Kanye West'in Donda albümü yayımlanmasından bu yana tartışma yaratmaya devam ediyor. West, Donda'nın dinleme partisinde homofobik söylemleri tepki çeken DaBaby ve cinsel istismar iddialarının merkezindeki Marilyn Manson'a yer vererek tepki çekmişti.
Kanye West devasa reklam panolarıyla Drake'e 'diss attı' - 6

West ayrıca albümdeki Hurricane şarkısında eski eşi Kim Kardashian'ı aldattığını itiraf etmişti.

Kanye West devasa reklam panolarıyla Drake'e 'diss attı' - 7
West'in dinlenme rekorları kıran albümü Donda bir süre daha konuşulacak gibi görünüyor.
Kanye West devasa reklam panolarıyla Drake'e 'diss attı' - 8

*Diss atmak nedir?

Bir rap şarkıcısının diğerini yermek için gerçekleştirdiği eylemlere diss atmak deniyor. 

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