Kanye West devasa reklam panolarıyla Drake'e 'diss attı'

05.09.2021 - 10:34
ABD'li rap'çi Kanye West yeni albümü Donda'nın reklamlarını, Kanadalı rap'çi Drake'in memleketi Toronto'daki devasa panolarda yayımladı.
İki rap'çi arasındaki uzun süredir devam eden atışma yakın zamanda yeniden alevlendi. Drake, Trippie Redd'le hazırladığı "Betrayal" parçasında Kanye West'i hedef almıştı. Şarkı sözlerinde Drake, "Ye benim için bir b** değiştirmiyorsun, taş gibi sabitsin" ifadelerini kullanmıştı. Kanye West, Ye ismini de kullanıyor.
Independent'in haberine göre, ikili arasındaki yeni gelişmedeyse West, Drake'in memleketi Toronto'da devasa reklam panolarını Donda albüm tanıtımlarıyla donatarak rap'çiye *'diss attı'.
West ayrıca albümdeki Hurricane şarkısında eski eşi Kim Kardashian'ı aldattığını itiraf etmişti.
*Diss atmak nedir?
Bir rap şarkıcısının diğerini yermek için gerçekleştirdiği eylemlere diss atmak deniyor.