Kanye West, Kim Kardashian ile ayrılığı kabullenemedi

Haberler 28.11.2021 - 11:30
2014 yılında evlenen ve ikisi taşıyıcı anneden olmak üzere dört çocuğu olan Kim Kardashian ile Kanye West'in şubat ayında başlayan boşanma davası sürüyor. Evlerini ayırsalar da zaman zaman birlikte görülen çift, yaptıkları çıkışlarla hayranlarını şaşırttı.
Kim Kardashian, eşinin yeni albümünün tanıtımında gelinlikle kamera karşısına geçerken, artık "Ye" olarak anılmak isteyen West ise açıklamalarıyla adından söz ettirdi.
Birkaç gün önce katıldığı bir etkinlikte Kim Kardashian ile yeniden bir araya gelmek istediğini dile getiren 44 yaşındaki rap şarkıcısı Kanye West, bu konuda ne kadar inatçı olduğunu gözler önüne seren yeni bir paylaşımda daha bulundu.
Ünlü rap'çi, Instagram hesabından Kardashian ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını yayınladı. West'in bu gönderisi sosyal medyada tartışmalara yol açtı. 41 yaşındaki Kardashian'ın 28 yaşındaki komedyen Pete Davidson ile yeni bir aşka yelken açtığını dile getiren kullanıcılar, Kanye West'e tepki gösterdi.
West'in inatla Kim Kardashian ile barışmak istemesi ve onun yeni bir ilişkiye başladığını bildiği halde öpüşürken çekilen bir fotoğraf yayınlaması eleştiri topladı.
Bazı kullanıcılar, ünlü şarkıcının bu çıkışlarının "reklam" amaçlı olduğunu savunuyor. Çiftin bu şekilde reklam yaptığını dile getiren takipçileri, ikilin önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceklerini ve çok konuşulan bir düğün törenine imza atacaklarını iddia ediyor.
Kanye West'in ruhsal sorunlar yaşadığını ve hatta tedavi olması gerektiğini savunan sosyal medya kullanıcıları, "Acaba Kim Kardashian, dört tane çocuk yapmadan önce onun ne kadar hasta olduğunu biliyor muydu?" sorusunu birbirlerine yöneltti.
Birçok kişi West'in gerçekten derin ruhsal sorunlar yaşadığını, tedavisini sürdürüp ilaçlarını alması gerektiğini ve büyük olasılıkla Kim Kardashian'ın da onun bu ruhsal iniş-çıkışlarından korktuğu için ayrılmaya karar verdiğini öne sürdü.
"ÜZGÜNÜM, EŞİN HAYATINA DEVAM EDİYOR"
West'in, "Kim'i geri istiyorum. Tanrı bir gün onu bana geri getirecek" çıkışı ve ardından yaptığı bu sosyal medya paylaşımıyla ilgili görüş bildirenlerden biri de düşüncesini, "Genellikle kadınlar, 'Artık yeter' demeden önce eşlerine birçok kez yeniden başlamak için bir şans verirler. Bence Kim Kardashian da bunu yaptı ama sonra kendinde yeni bir başlangıç yapacak gücü buldu. Üzgünüm Bay West, eşin hayatına devam ediyor" sözleriyle dile getirdi.
"EVE DÖNMEM GEREKİYOR"
Ayrılığı bir türlü kabullenemeyen ünlü isim, Instagram'dan beş dakikalık bir Şükran Günü duası paylaşarak, ailesini geri istediğini vurguladı. West, "Neredeyse her gün düşündüğüm tek şey; ailemi nasıl bir araya getireceğim ve sebep olduğum acıları nasıl iyileştireceğim" ifadelerini kullandı.
West, geçen hafta Los Angeles’ta bir Şükran Günü etkinliğinde de “Tanrı'nın istediği anlatı, tüm bu ilişkilerde kurtarılabileceğimizi görmektir. Hatalar yaptık. Ben hatalar yaptım. Bir koca olarak kabul edilemez şeyler yaptım, ama bugün hikayeyi değiştirmek için buradayım” demişti.
West ayrıca, “Mümkün olduğunca çocuklarımın yanında olmak istiyorum. Evin dışında olsam da evin hemen yanında bir evim var. Onların hemen yanında olmak için her şeyi yapıyorum. Bunu en aklı başında, en sakin şekilde ifade etmeye çalışıyorum ama eve dönmem gerekiyor” diye konuşmuştu.