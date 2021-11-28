Kanye West, Kim Kardashian ile ayrılığı kabullenemedi

2014 yılında evlenen ve ikisi taşıyıcı anneden olmak üzere dört çocuğu olan Kim Kardashian ile Kanye West'in şubat ayında başlayan boşanma davası sürüyor. Evlerini ayırsalar da zaman zaman birlikte görülen çift, yaptıkları çıkışlarla hayranlarını şaşırttı.

Kim Kardashian, eşinin yeni albümünün tanıtımında gelinlikle kamera karşısına geçerken, artık "Ye" olarak anılmak isteyen West ise açıklamalarıyla adından söz ettirdi.