Katie Couric: Prens Harry ile tanıştığımda her tarafı sigara ve alkol kokuyordu

Amerikalı ünlü haber spikeri Katie Couric, şu an 37 yaşında olan Prens Harry'yle genç olduğu dönemde tanıştığını ve Sussex Dükü'nün her bir zerresinin alkol ve sigara koktuğunu açıkladı.

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02.10.2021 - 08:06

Going There (Oraya Gitmek) isimli yeni bir anı kitabı yayımlayan 64 yaşındaki spiker Katie Couric, (Oraya Gitmek) isimli yeni bir anı kitabı yayımlayan 64 yaşındaki spiker K Prens Harry 'yle tanıştığında onun pek de iyi durumda olmadığını söyledi.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Couric, Prens Charles ve Prenses Diana'nın küçük oğluyla Brezilya'da bir polo maçında tanıştığında Prens Harry'nin "vücudundaki her gözenekten sigara ve içki kokusunun sızdığını" iddia etti.

Ünlü haber spikeri ayrıca 2010'da Jeffrey Epstein'in New York'taki malikanesinde tuhaf bir akşam yemeğinde Prens Andrew'un ev sahibiyle hayli samimi olduğunu anlattı.





Sussex Dükü mayısta verdiği röportajda annesinin ölümünü psikolojik olarak kaldıramadığı için sıkıntılarıyla baş etme yöntemi olarak alkol ve uyuşturucuya sığındığını belirtmişti.





Prens Harry, Apple TV'de yayımlanan The Me You Can't See (Göremediğiniz Ben) programında ABD'li televizyon sunucusu Oprah Winfrey'e yaşadığı zorluklara dair son derece samimi açıklamalarda bulunmuştu.





Archie ve Lilibet Diana isimlerinde iki çocuğu bulunan Prens Harry annesinin ölümüyle başa çıkabilmek için uyuşturucu kullanmaya istekli olduğunu ve bir şeyleri saklamaya çalıştığını itiraf etmişti.