Katy Perry ve Orlando Bloom düğünü corona nedeniyle erteledi

ntv.com.tr 06.03.2020 - 14:37 | Son Güncelleme : 06.03.2020 - 14:46
Bebek heyecanı yaşayan Katy Perry ve Orlando Bloom çifti, Japonya’da yapacakları düğünü erteledi.
People’ın çifte yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, birlikte ilk bebeklerini bekleyen çift, yaz başında yapacakları düğünü corona virüs (covid-19) nedeniyle ertelemeye karar verdi.
DÜĞÜN ABD'YE TAŞINABİLİR
150 kadar davetlinin olacağı düğün için tüm detayları düşünen çift, corona tehlikesi nedeniyle her şeyi durdurdu. Çift, Japonya’da yapmayı planladıkları düğünü ABD’ye taşıyabilir.
KLİBİNDE DUYURDU
35 yaşındaki Perry, önceki gün yayınladığı Never Worn White adlı şarkısının klibinde, büyüyen karnını göstererek hamile olduğunu duyurdu. Daha sonra sosyal medyadan açıklama yapan beş aylık hamile şarkıcı, hamilelik haberinin şimdiye kadar tuttuğu en uzun sır olduğunu söyleyerek, hayranlarına özel bir yolla duyurmayı seçtiğini belirtti.
Perry ile 43 yaşındaki aktör Orlando Bloom 2016 yılında Altın Küre Ödülleri'nde tanıştı. Bir dargın bir barışık şekilde yaşadıkları ilişkilerine Mart 2017'de ara verseler de 2018’de tekrar barıştılar. Şubat 2019’da da nişanlandılar.
Orlando Bloom, 2010 yılında ünlü Victoria’s Secret meleği Miranda Kerr ile evlenmiş, 2011 yılında Flynn adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti. Çift, 2013 yılında ayrılmıştı.
Snapchat’in kurucusu Evan Spiegel ile evlenen Kerr, 2018’de ilk çocuğunu, 2019’da da ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.
Öte yandan Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyada paniğe neden olan öldürücü corona virüs, Japonya’da da yayıldı. Ülkede 1036 corona vakası görülürken, virüs kaynaklı ölüm vakalarının toplam sayısı 13'e çıktı.