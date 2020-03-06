Katy Perry ve Orlando Bloom düğünü corona nedeniyle erteledi

KLİBİNDE DUYURDU

35 yaşındaki Perry, önceki gün yayınladığı Never Worn White adlı şarkısının klibinde, büyüyen karnını göstererek hamile olduğunu duyurdu. Daha sonra sosyal medyadan açıklama yapan beş aylık hamile şarkıcı, hamilelik haberinin şimdiye kadar tuttuğu en uzun sır olduğunu söyleyerek, hayranlarına özel bir yolla duyurmayı seçtiğini belirtti.