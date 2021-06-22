Kazara Aşk 1. bölüm fotoğrafları

Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Koliba Film imzalı yeni dizi Kazara Aşk, ilk bölümüyle perşembe günü izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in yer aldığı ‘Kazara Aşk’, seyirciyi ekran başına kilitleyecek. İşte Kazara Aşk 1. bölüm konusu ve fotoğrafları...

ntv.com.tr 22.06.2021 - 13:11

Kazara Aşk 1. bölüm fotoğrafları - 1

Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Koliba Film imzalı yeni dizi Kazara Aşk, ilk bölümüyle 24 Haziran Perşembe günü izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve  Sude Zülal Gülerin yer aldığı Kazara Aşk, seyirciyi ekran başına kilitleyecek.

Kazara Aşk 1. bölüm fotoğrafları - 2

Yapımcılığını Koliba Film adına Ata Türkoğlu’nun üstlendiği Kazara Aşk’ın yönetmenliğini Sadullah Celen’in üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyor. 

Kazara Aşk 1. bölüm fotoğrafları - 3
Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk’ta,  Ümit Kantarcılar ‘Civan’,  Sude Zülal Güler ise ‘Şimal’ karakterini canlandırıyor.
Kazara Aşk 1. bölüm fotoğrafları - 4

KAZARA AŞK 1. BÖLÜM KONUSU


Karadeniz ailesinin biricik kızları Şimal, üniversiteden mezun olmak üzeredir. İstanbul’da okumak için güçlükle ikna ettiği babası Dursun, annesi gibi gördüğü ablası Emine ve abisi Miraç, onun mezuniyet törenine katılmak üzere Artvin’den yola çıkarlarken, Şimal ise bambaşka bir heyecanın içindedir.

Kazara Aşk 1. bölüm fotoğrafları - 5
Sevdiği adam Kenan’ı babasıyla tanıştırmak ve onun da onayını alarak Kenan’la evlenmek istiyordur. Sonra da en yakın arkadaşı Aslı ile birlikte kendi seramik atölyelerini açacak, hep hayalini kurduğu hayatı yaşamaya başlayacaktır. Ancak Şimal’in hayatı hiç de hayal ettiği gibi ilerlemez.
Kazara Aşk 1. bölüm fotoğrafları - 6

Geçirdiği bir ‘kaza’ ve bu kaza sonrası ailesine söylemek zorunda kaldığı ‘bir yalan’, hayatını bambaşka bir yöne savurur. Çünkü bu kaza ve yalan yüzünden Şimal’in yolu Civan ile kesişir.

Kazara Aşk 1. bölüm fotoğrafları - 7

Gaziantepli Saydam ailesinin oğlu ve ailenin sahip olduğu büyük cam şirketinin iki veliahtından biri olan Civan ise o sırada onun yaşam şeklini beğenmeyen babası Tahsin’e ve annesi Neval’e onların istediği gibi bir evlat olduğunu ispat etmek zorundadır. Bunu başaramazsa başına geçme hayalleri kurduğu şirketi abisi Okan’a kaptıracaktır.

Kazara Aşk 1. bölüm fotoğrafları - 8

Şimal ve Civan, Kendi ailelerini hayal kırıklığına uğratmamak için bir oyun oynamaya karar verirler. Ancak bu oyun hiç de onların planladığı gibi ilerlemez. Şimal ile Civan, kendi kontrollerinden çıkan bu oyunun dizginlerini yeniden ele geçirmeye çabaladıkça kendilerini büyük olayların içinde bulurlar. O kaza ve söylenen yalandan sonra artık ne Şimal ve ailesi, ne de Civan ve Saydam ailesi için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Kazara Aşk 1. bölüm fotoğrafları - 9
KAZARA AŞK 1. BÖLÜM TANITIMI (TIKLA İZLE)
Kazara Aşk 1. bölüm fotoğrafları - 10
Kazara Aşk 1. bölüm fotoğrafları - 11

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