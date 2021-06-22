Kazara Aşk 1. bölüm fotoğrafları

ntv.com.tr 22.06.2021 - 13:11
Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Koliba Film imzalı yeni dizi Kazara Aşk, ilk bölümüyle 24 Haziran Perşembe günü izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in yer aldığı Kazara Aşk, seyirciyi ekran başına kilitleyecek.
Yapımcılığını Koliba Film adına Ata Türkoğlu’nun üstlendiği Kazara Aşk’ın yönetmenliğini Sadullah Celen’in üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyor.
KAZARA AŞK 1. BÖLÜM KONUSU
Karadeniz ailesinin biricik kızları Şimal, üniversiteden mezun olmak üzeredir. İstanbul’da okumak için güçlükle ikna ettiği babası Dursun, annesi gibi gördüğü ablası Emine ve abisi Miraç, onun mezuniyet törenine katılmak üzere Artvin’den yola çıkarlarken, Şimal ise bambaşka bir heyecanın içindedir.
Geçirdiği bir ‘kaza’ ve bu kaza sonrası ailesine söylemek zorunda kaldığı ‘bir yalan’, hayatını bambaşka bir yöne savurur. Çünkü bu kaza ve yalan yüzünden Şimal’in yolu Civan ile kesişir.
Gaziantepli Saydam ailesinin oğlu ve ailenin sahip olduğu büyük cam şirketinin iki veliahtından biri olan Civan ise o sırada onun yaşam şeklini beğenmeyen babası Tahsin’e ve annesi Neval’e onların istediği gibi bir evlat olduğunu ispat etmek zorundadır. Bunu başaramazsa başına geçme hayalleri kurduğu şirketi abisi Okan’a kaptıracaktır.
Şimal ve Civan, Kendi ailelerini hayal kırıklığına uğratmamak için bir oyun oynamaya karar verirler. Ancak bu oyun hiç de onların planladığı gibi ilerlemez. Şimal ile Civan, kendi kontrollerinden çıkan bu oyunun dizginlerini yeniden ele geçirmeye çabaladıkça kendilerini büyük olayların içinde bulurlar. O kaza ve söylenen yalandan sonra artık ne Şimal ve ailesi, ne de Civan ve Saydam ailesi için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.