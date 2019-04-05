Kendall Jenner dakikada 350 dolar kazandı (24 saatte servet)

Geçen yılın en çok kazanan modeli Kendall Jenner'ın, Avustralya'da kataldığı açılış için dakikada 350 dolar, saatte 21 bin dolar yani 1 günde 500 bin dolar aldığı iddia edildi.
-
Kendall Jenner
, geçtiğimiz gün Avustralya'nın Sydney kentinde ünlü bir mağazanın açılışına katıldı.
-
Avustralya ve İngiliz basını, dünyaca ünlü modelin, sadece 24 saat içinde banka hesabına tam 500 bin dolar (2.8 milyon TL) eklediğini iddia etti.
-
Bu hesaplamaya göre Kendall Jenner, saatte 21 bin dolar, dakikada ise 350 dolar para kazandı.
-
Forbes dergisinin listesine göre de Kendall Jenner, Brezilyalı meslektaşı Gisele Bundchen'i tahtından etmişti.
-
ABD'li güzel, yılık 22,5 milyon dolar ile '2018 yılının en çok kazanan modeli' olmuştu.