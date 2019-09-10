Kendall Jenner'den Brad Pitt itirafı: Asla süper kahramanınla tanışma

1 Kendall Jenner, Jimmy Fallon ile yaptığı röportajda, Kanye West'in Sunday Service ayinine gelen Brad Pitt ile tanışmaktan kaçtığını söyledi.



Jimmy Fallon ile yaptığı röportajda, Kanye West'in Sunday Service ayinine gelen Brad Pitt ile tanışmaktan kaçtığını söyledi.

2 Röportaj sırasında o günü anlatan Kendall, "O da gelmişti. Bildiğim kadarıyla daha önce de katılmıştı ancak ilk defa benim de katıldığım bir zamanda oradaydı. Bu yüzden biraz erken ayrıldım" dedi.





3 Brad Pitt'in de yer aldığı Quentin Tarantino'nun yeni filmi Bir Zamanlar Hollywood'da filmini yeni izlediği için gerildiğini açıklayan Jenner sözlerine, şöyle devam etti;

4 "Yıllandıkça daha da yakışıklılaşıyor. Görür görmez 'Gitmeliyim' diye düşündüm. 'Asla süper kahramanınla tanışma' derler. Bilemiyorum. Onu çok seviyorum. Ben de 'Bunu bu seviyede bırakacağım ve gideceğim' diye düşündüm. Geriliyorum" dedi.

5 Kim Kardashian ve Kanye West çiftinin yeni bebeği hakkında da konuşan Kendall, Kim Kardashian'ın yeni bebeğine isim bulurken zorlandığını ve yardım için Kendall'ı evine hapsettiğini söyledi.

6 Kendall, "Doğduğunda resmen kaçırıldım. İsme karar verilene kadar, Kim beni evden çıkartmadı. Ve sonunda benim seçtiğim isimden başka bir isim seçtiler. Tüm isimler çok güzeldi ama Psalm'ı hiç düşünmemiştim bile" dedi.