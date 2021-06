Bir süredir basketbolcuile aşk yaşayan model Kendall Jenner, aile üyelerinin aksine özel hayatını gizli tutmayı tercih ediyor. Jenner, her ne kadar Booker ile zaman zaman aşk pozlarını takipçileriyle paylaşsa da ilişkisini kelimenin tam anlamıyla meraklı gözlerden köşe bucak saklıyor.

Ancak konuyla ilgili bir ipucu Keeping Up With The Kardashians'ın ortak yapımcıların birinden geldi. Farnaz Farjam, ünlü modelin aşk hayatıyla ilgili bir ayrıntıyı paylaştı.