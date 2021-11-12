Kendall Jenner'ın düğündeki cesur stili

Kardashian/Jenner Ailesi'nin süper model üyesi Kendall Jenner, yakın arkadaşı Lauren Perez'in David Waltzer ile düğününe katıldı. Jenner, cesur göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti.

Haberler - ntv.com.tr 12.11.2021 - 12:15 | Son Güncelleme : 12.11.2021 - 12:16

Kendall Jenner'ın düğündeki cesur stili - 1

Ünlü süper model  (26), yakın arkadaşı Lauren Perez'in David Waltzer ile düğününe katıldı.

Kendall Jenner'ın düğündeki cesur stili - 2

Bella Hadid ve Hailey Bieber'ın da davetliler arasında yer aldığı ve süper model arkadaşların sık sık birlikte fotoğraf çektirdiğ düğünün öne çıkan ismi Kendall Jenner oldu.

Kendall Jenner'ın düğündeki cesur stili - 3

Jenner, cesur göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti.

Kendall Jenner'ın düğündeki cesur stili - 4

2020'nin ilkbaharından bu yana NBA yıldızı Devin Booker ile birliktelik yaşayan Jenner, düğüne yalnız katıldı.

Kendall Jenner'ın düğündeki cesur stili - 5

Jenner, düğünde dans ederken görüntülendi.

Kendall Jenner'ın düğündeki cesur stili - 6

Hailey Bieber ile birlikte ayna selfie'si çekmeyi de ihmal etmedi.

Kendall Jenner'ın düğündeki cesur stili - 7

Düğünde Yahudi geleneklerine uygun olarak gelin ve damat, sandalyeleriyle havaya kaldırıldı ve davetliler dans ederek eğlendi.

Kendall Jenner'ın düğündeki cesur stili - 8
Kendall Jenner'ın düğündeki cesur stili - 9

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