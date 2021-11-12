Kendall Jenner'ın düğündeki cesur stili

Haberler - ntv.com.tr 12.11.2021 - 12:15 | Son Güncelleme : 12.11.2021 - 12:16
Ünlü süper model Kendall Jenner (26), yakın arkadaşı Lauren Perez'in David Waltzer ile düğününe katıldı.
Bella Hadid ve Hailey Bieber'ın da davetliler arasında yer aldığı ve süper model arkadaşların sık sık birlikte fotoğraf çektirdiğ düğünün öne çıkan ismi Kendall Jenner oldu.
Jenner, cesur göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti.
2020'nin ilkbaharından bu yana NBA yıldızı Devin Booker ile birliktelik yaşayan Jenner, düğüne yalnız katıldı.
Jenner, düğünde dans ederken görüntülendi.
Hailey Bieber ile birlikte ayna selfie'si çekmeyi de ihmal etmedi.
Düğünde Yahudi geleneklerine uygun olarak gelin ve damat, sandalyeleriyle havaya kaldırıldı ve davetliler dans ederek eğlendi.