Kendall ve Kylie Jenner'ın babası Caitlyn Jenner valilik seçimi kampanyasında kızlarının neden destek vermediğini açıkladı

Cinsiyet değiştirdikten sonra yine bir kadınla birlikte olması pek çok kişi tarafından anlaşılmaz bulunan Jenner, başından beri kadınlardan hoşlandığını ve bunun hiç değişmediğini vurgulamıştı. Cinsiyet değişimi sonrası verdiği bir röportajda, "Hayatım boyunca hiçbir erkekle birlikte olmadım. Kendimi gelecekte de bir kadınla hayal ediyorum” demişti.