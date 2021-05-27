Kendall ve Kylie Jenner'ın babası Caitlyn Jenner valilik seçimi kampanyasında kızlarının neden destek vermediğini açıkladı

Kardashian kardeşlerin üvey, Jenner kardeşlerin öz babası Caitlyn Jenner, California valisi olmaya aday. Seçim kampanyasında kızlarının ona destek vermeyeceği haberleri üzerine Caitlyn Jenner, bunun nedenini açıkladı.

ntv.com.tr 27.05.2021 - 09:36 | Son Güncelleme : 27.05.2021 - 09:38

Kendall ve Kylie Jenner'ın babası Caitlyn Jenner valilik seçimi kampanyasında kızlarının neden destek vermediğini açıkladı - 1

Kardashian kardeşlerin üvey, Jenner kardeşlerin öz babası, eski olimpiyat şampiyonu Caitlyn Jenner, geçen ay, California valisi olmak için adaylığını açıklamıştı. Haberin ardından Kardashian/Jenner Ailesi’nin nasıl tepki vereceği beklenirken, ailenin Caitlyn Jenner’ı desteklemeyeceği öğrenilmişti.

71 yaşındaki reality show yıldızı Caitlyn Jenner, CBS’te katıldığı sabah programında ailesinin onu neden desteklemediğini açıkladı.

Kendall ve Kylie Jenner'ın babası Caitlyn Jenner valilik seçimi kampanyasında kızlarının neden destek vermediğini açıkladı - 2

"'SİZİ İSTEMİYORUM, BU BENİM MESELEM' DEDİM"

Çocuklarının seçim kampanyasına karışmamasını isteyen Jenner, “Çocuklarımla konuştum ve onlara ‘Bir tweet istemiyorum, sizi istemiyorum, bu benim meselem’ dedim” ifadesini kullandı.

Jenner, “Eğer birinize medyada soru sorulursa sadece ‘Yorum yok’ deyin ve beni adres gösterin” dediğini anlattı.

Kendall ve Kylie Jenner'ın babası Caitlyn Jenner valilik seçimi kampanyasında kızlarının neden destek vermediğini açıkladı - 3

Jenner, adaylığını açıklarken, "Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil etmekten Olimpiyatlarda altın madalya kazanmaya, eşitlik hareketinin ilerlemesine yardımcı olmaya kadar hayatım boyunca şefkatli bir ezber bozucu oldum. California’lılar olarak, çok geç olmadan önce eyaletimizi temelden düzeltmek için şimdi bir fırsatla karşı karşıyayız” demişti.

Kendall ve Kylie Jenner'ın babası Caitlyn Jenner valilik seçimi kampanyasında kızlarının neden destek vermediğini açıkladı - 4

MUAFAZAKAR GÖRÜŞLÜYDÜ

Caitlyn Jenner’ın siyasetteki duruşu yıllardır aile için bir sorun oldu. Baba Jenner, muhafazakar görüşleriyle öne çıktı. Örneğin şimdi eşcinsel evliliği destekler pozisyon alsa da başlangıçta buna karşı çıkmıştı.

Kendall ve Kylie Jenner'ın babası Caitlyn Jenner valilik seçimi kampanyasında kızlarının neden destek vermediğini açıkladı - 5

Caitlyn Jenner’ın, ailenin en popüler üyesi Kim Kardashian’la arasının iyi olduğu biliniyor. Kardashian, sık sık önceki başkan Donald Trump ile cezaevi reformu için görüşmüşse de kendini hiçbir zaman muhafazakar görüşlü olarak tanımlamadı. Boşanma aşamasında olduğu Kanye West’i de başkanlık yarışı esnasında kameralar önünde açıkça desteklemedi.

Kendall ve Kylie Jenner'ın babası Caitlyn Jenner valilik seçimi kampanyasında kızlarının neden destek vermediğini açıkladı - 6

Kardashian’lar 2016 başkanlık seçiminde açıkça Hillary Clinton’ı destekledi. O dönemde Caitlyn Jenner, muhafazakar aday Donald Trump’a destek verdi. Ancak iki yıl sonra bu desteği inkar etti.

Kendall ve Kylie Jenner'ın babası Caitlyn Jenner valilik seçimi kampanyasında kızlarının neden destek vermediğini açıkladı - 7

CİNSİYETİYLE BİRLİKTE ADINI DA DEĞİŞTİRDİ

Eski bir Olimpiyat atleti olan Caitlyn Jenner’ın adı cinsiyet değiştirmeden önce Bruce Jenner’dı. Geçirdiği operasyonlardan sonra yeni halini ilk kez Vanity Fair dergisinin kapağında gösteren Bruce Jenner, yeni adı olarak seçtiği Caitlyn'i de bu kapakta duyurmuştu. "Artık özgürüm" diyen Caitlyn Jenner'a sosyal medyadan büyük destek yağmıştı.

Kendall ve Kylie Jenner'ın babası Caitlyn Jenner valilik seçimi kampanyasında kızlarının neden destek vermediğini açıkladı - 8

Caitlyn Jenner'a dönüştükten sonra kendisini LGBTİ savunucusu olarak tanımlayan, cinsel kimliği yüzünden zor durumda kalan insanlara yardım etmeye başlayan yıldız, kendisi gibi trans bir kadın olan ve kendisinden 47 yaş küçük Sophia Hutchins'le yaşadığı ilişki nedeniyle magazinin gündemine girmişti.

Kendall ve Kylie Jenner'ın babası Caitlyn Jenner valilik seçimi kampanyasında kızlarının neden destek vermediğini açıkladı - 9

Cinsiyet değiştirdikten sonra yine bir kadınla birlikte olması pek çok kişi tarafından anlaşılmaz bulunan Jenner, başından beri kadınlardan hoşlandığını ve bunun hiç değişmediğini vurgulamıştı. Cinsiyet değişimi sonrası verdiği bir röportajda, "Hayatım boyunca hiçbir erkekle birlikte olmadım. Kendimi gelecekte de bir kadınla hayal ediyorum” demişti.

Kendall ve Kylie Jenner'ın babası Caitlyn Jenner valilik seçimi kampanyasında kızlarının neden destek vermediğini açıkladı - 10
Kendall ve Kylie Jenner'ın babası Caitlyn Jenner valilik seçimi kampanyasında kızlarının neden destek vermediğini açıkladı - 11
Kendall ve Kylie Jenner'ın babası Caitlyn Jenner valilik seçimi kampanyasında kızlarının neden destek vermediğini açıkladı - 12

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