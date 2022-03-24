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Kilo vermeye yardımcı içecekler

Beslenme uzmanları, yüksek lif ve besleyicilik oranı ile diyetinizi destekleyecek, tok kalmanızı sağlayacak ev yapımı içecekleri öneriyor.

Haberler 24.03.2022 - 07:16 | Son Güncelleme : 24.03.2022 - 07:56

Kilo vermeye yardımcı içecekler - 1

Amerikalı beslenme uzmanı ve yazar Ginger Hultin, içecekleri, danışanlarının sıvı, vitamin ve mineral alımını artırmak için diyetlerinde kullandığını söylerken; diyetisyen ve blog yazarı Amber Pankonin, özel hazırlanmış diyet içeceklerinin harika birer sıvı ve lif kaynağı olduğunu, bu sayede tok kalmayı sağladığını belirtiyor.

Pankonin ayrıca, “Sadece meyve sularını tüketerek diyet yapıyorsanız, muhtemelen başlarda tartıda kilo verdiğinizi görürsünüz, ama bu, su kaybından kaynaklanabilir ve eski yeme alışkanlığınıza döndüğünüzde hızla verdiğiniz kiloyu geri alırsınız” diyor.

Özel sıkım meyve sularını kalori hedefinizin içine yerleştirmenizi, haftada yarım ya da bir kilo vermeyi hedeflemenizi öneriyor.

Kilo vermeye yardımcı içecekler - 2

Nar ve portakal suyu

Nar ve portakalin lif oranı yüksek olduğundan besleyici değeri yüksek ve doyurucu.

Kilo vermeye yardımcı içecekler - 3

Böğürtlen ve yeşil sebze suyu

Bol C vitamini ve antosiyanine (obeziteye karşı etkili) sahip olan, güçlü bir antioksidan nitelikli böğürtlen, meyve sularının yıldızı. Yeşil sebzelerle, muz ve ananas ile karıştırılarak lif oranı artırılabilir.

Kilo vermeye yardımcı içecekler - 4

Turp, elma ve greyfurt suyu

Besleyiciliği yüksek turpun yanında elma ve greyfurt, lezzeti artırırken düşük glisemik endeksi, doğal sulu yapısıyla beslenmede dengeyi sağlar.

Kilo vermeye yardımcı içecekler - 5

Pancar, havuç, kara lahana ve zencefil suyu

Zencefil, sindirim sistemini geliştirme açısından önemli. İçeceğe tat katmak için elma da eklenebilir.

Kilo vermeye yardımcı içecekler - 6

Dut ve pancar suyu

Bu karışıma mevsime göre çilek ve ahududu da eklenerek, buz ve soğuk su ile hazırlandığında güçlü bir lifli içecek haline gelir ve sıvı ihtiyacınızı giderir.

Kilo vermeye yardımcı içecekler - 7

Ispanak ve elma suyu

Ispanak ve elmanın lif oranı yüksektir ve her ikisinin de hem besleyiciği hem de doyuruculuğu yüksek olur.

Kilo vermeye yardımcı içecekler - 8

Sabah içeceği

Tok tutan ve bol lifli bu içeceği kereviz, ıspanak, salatalık, yeşil elma, nane yaprakları ile az miktarda taze zencefil ile hazırlayabilirsiniz.

Kilo vermeye yardımcı içecekler - 9

Lahana, salatalık ve havuç suyu

Bu sebze ve meyveler yüksek oranda su ve lif içerir. Sıvı ihtiyacınızı giderir ve tok tutar.

Kilo vermeye yardımcı içecekler - 10

Kivi, nane ve limon suyu

Kivi düşük kalorili bir yiyecek olarak nane ve limonla birleştirildiğinde doyurucu ve tazeleyecidir.

Kilo vermeye yardımcı içecekler - 11

Çilek ve salatalık suyu

Çilek ve salatalık karışımına havuç ve elma ekleyerek lif oranını yükseltebilirsiniz.

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