Kilo vermeye yardımcı içecekler

Haberler 24.03.2022 - 07:16 | Son Güncelleme : 24.03.2022 - 07:56
Amerikalı beslenme uzmanı ve yazar Ginger Hultin, içecekleri, danışanlarının sıvı, vitamin ve mineral alımını artırmak için diyetlerinde kullandığını söylerken; diyetisyen ve blog yazarı Amber Pankonin, özel hazırlanmış diyet içeceklerinin harika birer sıvı ve lif kaynağı olduğunu, bu sayede tok kalmayı sağladığını belirtiyor.
Pankonin ayrıca, “Sadece meyve sularını tüketerek diyet yapıyorsanız, muhtemelen başlarda tartıda kilo verdiğinizi görürsünüz, ama bu, su kaybından kaynaklanabilir ve eski yeme alışkanlığınıza döndüğünüzde hızla verdiğiniz kiloyu geri alırsınız” diyor.
Özel sıkım meyve sularını kalori hedefinizin içine yerleştirmenizi, haftada yarım ya da bir kilo vermeyi hedeflemenizi öneriyor.
Nar ve portakal suyu
Nar ve portakalin lif oranı yüksek olduğundan besleyici değeri yüksek ve doyurucu.
Böğürtlen ve yeşil sebze suyu
Bol C vitamini ve antosiyanine (obeziteye karşı etkili) sahip olan, güçlü bir antioksidan nitelikli böğürtlen, meyve sularının yıldızı. Yeşil sebzelerle, muz ve ananas ile karıştırılarak lif oranı artırılabilir.
Turp, elma ve greyfurt suyu
Besleyiciliği yüksek turpun yanında elma ve greyfurt, lezzeti artırırken düşük glisemik endeksi, doğal sulu yapısıyla beslenmede dengeyi sağlar.
Pancar, havuç, kara lahana ve zencefil suyu
Zencefil, sindirim sistemini geliştirme açısından önemli. İçeceğe tat katmak için elma da eklenebilir.
Dut ve pancar suyu
Bu karışıma mevsime göre çilek ve ahududu da eklenerek, buz ve soğuk su ile hazırlandığında güçlü bir lifli içecek haline gelir ve sıvı ihtiyacınızı giderir.
Ispanak ve elma suyu
Ispanak ve elmanın lif oranı yüksektir ve her ikisinin de hem besleyiciği hem de doyuruculuğu yüksek olur.
Sabah içeceği
Tok tutan ve bol lifli bu içeceği kereviz, ıspanak, salatalık, yeşil elma, nane yaprakları ile az miktarda taze zencefil ile hazırlayabilirsiniz.
Lahana, salatalık ve havuç suyu
Bu sebze ve meyveler yüksek oranda su ve lif içerir. Sıvı ihtiyacınızı giderir ve tok tutar.
Kivi, nane ve limon suyu
Kivi düşük kalorili bir yiyecek olarak nane ve limonla birleştirildiğinde doyurucu ve tazeleyecidir.
Çilek ve salatalık suyu
Çilek ve salatalık karışımına havuç ve elma ekleyerek lif oranını yükseltebilirsiniz.