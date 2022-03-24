Kilo vermeye yardımcı içecekler

Amerikalı beslenme uzmanı ve yazar Ginger Hultin, içecekleri, danışanlarının sıvı, vitamin ve mineral alımını artırmak için diyetlerinde kullandığını söylerken; diyetisyen ve blog yazarı Amber Pankonin, özel hazırlanmış diyet içeceklerinin harika birer sıvı ve lif kaynağı olduğunu, bu sayede tok kalmayı sağladığını belirtiyor.

Pankonin ayrıca, “Sadece meyve sularını tüketerek diyet yapıyorsanız, muhtemelen başlarda tartıda kilo verdiğinizi görürsünüz, ama bu, su kaybından kaynaklanabilir ve eski yeme alışkanlığınıza döndüğünüzde hızla verdiğiniz kiloyu geri alırsınız” diyor.

Özel sıkım meyve sularını kalori hedefinizin içine yerleştirmenizi, haftada yarım ya da bir kilo vermeyi hedeflemenizi öneriyor.