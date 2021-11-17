Kim Jong-Un zayıflayınca deri pardösü giydi

En son 12 Ekim'de Pyongyang'daki bir füze sergisinde kameraların karşısına geçen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kalkınma projesini incelerken görüntülendi. 40 kilo verdiği tahmin edilen Kuzey Kore lideri, teftiş sırasında siyah uzun deri pardösüsüyle dikkat çekti.

Haberler 17.11.2021 - 10:48

Kim Jong-Un zayıflayınca deri pardösü giydi - 1

Bir aydır kamuoyunun karşısına çıkmayan ve hızla zayıflayan lideri Kim Jong-un'un (37) sağlık sorunları olduğu iddia ediliyordu. Ama ülkesini mutlak hâkimiyetle yöneten Kim Jong-un önceki gün ortaya çıkıp, Samjiyon şehir geliştirme projesinin şantiyesini teftiş etti.

Kim Jong-Un zayıflayınca deri pardösü giydi - 2

Bir yılda 40 kilo verdiği düşünülen Kuzey Kore lideri, teftiş sırasında siyah uzun deri pardösüsüyle son derece fit görünüyordu.

Kim Jong-Un zayıflayınca deri pardösü giydi - 3

Öte yandan, liderin sağlık sorunları nedeniyle mi zayıfladığı yoksa kilo vererek ülkesindeki kıtlık sebebiyle halka tasarruflu olun mesajı mı verdiği bilinmiyor.

Kim Jong-Un zayıflayınca deri pardösü giydi - 4

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Kim Jong-Un zayıflayınca deri pardösü giydi - 5

Kim Jong-Un zayıfladı, boynu ortaya çıktı 
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Kim Jong-Un zayıflayınca deri pardösü giydi - 6
Kim Jong-Un zayıflayınca deri pardösü giydi - 7
Kim Jong-Un zayıflayınca deri pardösü giydi - 8

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