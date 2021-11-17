Kim Jong-Un zayıflayınca deri pardösü giydi

Bir aydır kamuoyunun karşısına çıkmayan ve hızla zayıflayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un (37) sağlık sorunları olduğu iddia ediliyordu. Ama ülkesini mutlak hâkimiyetle yöneten Kim Jong-un önceki gün ortaya çıkıp, Samjiyon şehir geliştirme projesinin şantiyesini teftiş etti.