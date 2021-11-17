Kim Jong-Un zayıflayınca deri pardösü giydi

Haberler 17.11.2021 - 10:48
Bir aydır kamuoyunun karşısına çıkmayan ve hızla zayıflayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un (37) sağlık sorunları olduğu iddia ediliyordu. Ama ülkesini mutlak hâkimiyetle yöneten Kim Jong-un önceki gün ortaya çıkıp, Samjiyon şehir geliştirme projesinin şantiyesini teftiş etti.
Bir yılda 40 kilo verdiği düşünülen Kuzey Kore lideri, teftiş sırasında siyah uzun deri pardösüsüyle son derece fit görünüyordu.
Öte yandan, liderin sağlık sorunları nedeniyle mi zayıfladığı yoksa kilo vererek ülkesindeki kıtlık sebebiyle halka tasarruflu olun mesajı mı verdiği bilinmiyor.