Kim Kardashian ayaklarıyla dalga konusu oldu

Kim Kardashian sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafı sonrası ayaklarıyla dalga konusu oldu. Photoshop hatası eleştirileri göz yanılması çıktı.

11.05.2021 - 08:19

Kim Kardashian ayaklarıyla dalga konusu oldu - 1
9 yıllık eşi Kanye West'le boşanma aşamasında olan reality show yıldızı Kim Kardashian henüz tam kazanamadığı özgürlüğünün tadını çıkarıyor.

Kim Kardashian ayaklarıyla dalga konusu oldu - 2
Tatilden tatile koşan ünlü isim sosyal medya hesabından keyifli anlarına ait kareleri paylaşıyor.


Kim Kardashian ayaklarıyla dalga konusu oldu - 3
Mini siyah bikinisiyle poz veren Kim bu kez görüntüsüyle değil ayak parmakları ile gündeme geldi.
Kim Kardashian ayaklarıyla dalga konusu oldu - 4

Bazı kartal gözlü hayranları yıldız ismin parmaklarıyla oynandığını ileri sürdü. Kim'in çoğu takipçisi yorumlara "4 parmak mı" yazarken kimisi de "Photoshop kraliçesi" yorumunda bulundu.
Kim Kardashian ayaklarıyla dalga konusu oldu - 5
Ancak fotoğraftaki sadece bir göz yanılsamasıydı. Kardashian'ın küçük parmağı diğer parmağının üstüne gelmesi çoğu kişinin yanılmasına neden oldu.

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