Kim Kardashian ayaklarıyla dalga konusu oldu

Kim Kardashian sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafı sonrası ayaklarıyla dalga konusu oldu. Photoshop hatası eleştirileri göz yanılması çıktı.

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11.05.2021 - 08:19

Kanye West'le boşanma aşamasında olan reality show yıldızı



9 yıllık eşie boşanma aşamasında olan reality show yıldızı Kim Kardashian henüz tam kazanamadığı özgürlüğünün tadını çıkarıyor.

Tatilden tatile koşan ünlü isim sosyal medya hesabından keyifli anlarına ait kareleri paylaşıyor.







Mini siyah bikinisiyle poz veren Kim bu kez görüntüsüyle değil ayak parmakları ile gündeme geldi.



Bazı kartal gözlü hayranları yıldız ismin parmaklarıyla oynandığını ileri sürdü. Kim'in çoğu takipçisi yorumlara "4 parmak mı" yazarken kimisi de "Photoshop kraliçesi" yorumunda bulundu.

Ancak fotoğraftaki sadece bir göz yanılsamasıydı. Kardashian'ın küçük parmağı diğer parmağının üstüne gelmesi çoğu kişinin yanılmasına neden oldu.