Kim Kardashian ile Van Jones arasında aşk iddiası

New York Post köşe yazarı Cindy Adams, Jones’un solcu olduğunu ve 'belki de Kardashian’ın siyasi görüşünü bile etkilediğini' belirterek söylentileri genişletti.

Twitter kullanıcılarının bir kısmı, Kardashian'ı hukuk kariyerini ilerletmek için 'Jones'u kullanmakla suçladı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “İnsanlar, Kim'e, moda dünyasında onu ilerletmesi için Kanye'yi ve bir sonraki kariyer alanı hukukta ilerletmesi için Van Jones'u kullanıyormuş gözüyle bakacaklar” ifadesini kullandı.