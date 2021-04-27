Kim Kardashian ile Van Jones arasında aşk iddiası

27.04.2021 - 08:46
Dört çocuğunun babası, rap şarkıcısı Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kim Kardashian hakkında yeni aşk iddiası ortaya atıldı. 40 yaşındaki Kardashian’ın boşanma davası açmasından iki ay sonra CNN muhabiri Van Jones ile birlikte olmaya başladığı söylentileri çıktı. Uzun yıllardır arkadaş oldukları bilinen ikilinin, ilişkilerini romantik bir boyuta taşıdıkları konuşuluyor.
Ancak Kardashian'a yakın kaynaklar, ikilinin birlikte uzun bir çalışma ilişkisine sahip olduğunu ve ceza adaleti reformunda ortak faaliyet yürüttüklerini söyleyerek aşk spekülasyonunu boşa çıkarıyor.
New York Post köşe yazarı Cindy Adams, Jones’un solcu olduğunu ve 'belki de Kardashian’ın siyasi görüşünü bile etkilediğini' belirterek söylentileri genişletti.
Twitter kullanıcılarının bir kısmı, Kardashian'ı hukuk kariyerini ilerletmek için 'Jones'u kullanmakla suçladı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “İnsanlar, Kim'e, moda dünyasında onu ilerletmesi için Kanye'yi ve bir sonraki kariyer alanı hukukta ilerletmesi için Van Jones'u kullanıyormuş gözüyle bakacaklar” ifadesini kullandı.
Kardashian ve Jones, 2018'de, Alice Johnson'ın şiddet içermeyen uyuşturucu suçlamalarından 1996 yılında aldığı ömür boyu hapis cezasından affedilmesi için birlikte çalışmış ve başarmıştı.
"KRALİYET ÜYELERİ PEŞİNDE"
Page Six, KKW Beauty markasının sahibi olan Kardashian’ın kraliyet üyeleri, milyarderler ve birinci sınıf ünlüler arasındaki hayranları tarafından takip edildiğini yazdı.
Bir kaynak, "Kraliyet ailesi üyelerinden birinci sınıf oyunculara, sporculardan milyarder CEO'lara kadar herkes, Kardashian’la bir araya gelmek için ortak arkadaşları ve birlikte çalıştığı kişileri aracı yaparak ona ulaşıyor" dedi.
Ancak kaynak aynı zamanda, Kardashian’ın “şu anda kimseyi aramadığını” söyleyerek, “Hiçbir şeyin içine hemen atlamak istemiyor ama zihnini açık tutuyor” dedi.
Kardashian’ın yeni ilişki söylentisi, 43 yaşındaki Kanye West’in boşanma sonuçlanınca “sanatçı ve yaratıcı biri” ile birlikte olmak istediği haberleri üzerine çıktı.
Kardashian ve West çifti, boşanma aşamasında uyumlu olmayı sürdürüyor. Evlilik sözleşmesine bağlı kalan ikili, çocukların ortak velayeti konusunda da hemfikir.