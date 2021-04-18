Kim Kardashian'dan bekarlığa hızlı giriş

Dört çocuğunun babası, rap şarkıcısı eşi Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kim Kardashian, arkadaşlarıyla akşam yemeği buluşması gerçekleştirdi. Yedi yıllık evliliğini bitiren Kardashian, bekarlık günlerine hızlı alıştı.

18.04.2021 - 13:14

Kim Kardashian'dan bekarlığa hızlı giriş - 1
Ünlü reality show yıldızı ve girişimci Kim Kardashian, Brentwood'da arkadaşlarıyla akşam yemeğine çıktı.
Kim Kardashian'dan bekarlığa hızlı giriş - 2
Dört çocuğunun babası Kanye West (43) ile boşanma davası süren 40 yaşındaki Kardashian, bekar hayatına hızlı giriş yaptı.
Kim Kardashian'dan bekarlığa hızlı giriş - 3
Akşam yemeği buluşmasında Kardashian, kırmızı ve siyah deri kıyafetiyle dikkat çekti.
Kim Kardashian'dan bekarlığa hızlı giriş - 4
Yemek sonrasında Kardashian kendisini bekleyen aracına binerek arkadaşlarından ayrıldı.
Kim Kardashian'dan bekarlığa hızlı giriş - 5
Boşanma davası açtıktan sonra bir süre ortalarda görünmeyen Kardashian, önceki gün de Miami'deki Goodtime Hotel'in açılışına katılmıştı.

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