Kim Kardashian karantinada beşinci çocuktan vazgeçti

Kardashian, dört çocuğundan ikisini taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya getirdi. İlk çocukları North ve Saint'i dünyaya getirirken, aynı zamanda Beyoncé'nin de hamilelik döneminde yaşadığı zorluklardan biri olan, preeklampsi (hamilelik zehirlenmesi) hastalığıyla yüzleşen TV yıldızı, hamileliğin hayati risk taşıması sebebiyle taşıyıcı anne yöntemine başvurmuştu. Bu zor dönemde sık sık yüksek tansiyon ve şiddetli baş ağrısıyla mücadele eden dört çocuk annesinin, tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de plasenta akreata (doğum sonrası plasentanın rahim duvarından ayrılmaması) hastalığıyla da tanışması, 'normal hamilelik' fikrini tamamen askıya almasına neden olmuştu.