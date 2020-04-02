Kim Kardashian kardeşiyle kameralar önündeki kavganın iç yüzünü anlattı

ntv.com.tr 02.04.2020 - 07:06
Kim Kardashian, kameraların önünde kız kardeşi Kourtney Kardashian ile tekme tokat kavgaları hakkında konuştu.
"BİR HAFTA ARA VERDİK"
Kendisini ve tüm ailesini meşhur eden Keeping Up With The Kardashians adlı reality show programındaki kavgayla ilgili Jimmy Kimmel’in programına bağlanan 39 yaşındaki Kardashian, kavga sonrası hepsinin nefes almak için bir hafta ara vermeleri gerektiğini söyledi.
Kardashian, “Çok şiddetliydi. Gerçekten böyle bir şiddete başvurmam ben. Ama beni çok zorladı. Görmediniz ama kanımı akıttı. Sırtımda tekmesini hissettim. Ben de gittim, onu tokatladım” diye konuştu.
"ANNEM AĞLADI"
“Gurur duyduğum bir an değildi ama bunu yaptık” diyen Kardashian, “Herkes bir an çok sarsıldı ve 'Bizim programımız bu değil' gibi düşündü” şeklinde konuştu.
Kardashian ayrıca, anneleri Kris Jenner’ın kızlarının kavgasını görünce ağladığını da belirtti.
"KAVGAYI KOURTNEY BAŞLATTI"
Kim Kardashian, programın 18. sezonunun ilk bölümünde yer alan kavganın Kourtney Kardashian’ın “bir tavırla işe gelmesinden” dolayı başladığını söyledi.
Kardashian, kardeşiyle aralarının şimdi iyi olduğunu da belirtti.
Khloe Kardashian’ın ikiliyi ayırdığı kavga, Kardashian kardeşlerin ilk kavgası değildi. Daha önce de programda defalarca saç saça kavgaları olmuştu.
18. SEZON BAŞLADI
Bütün Kardashian/Jenner ailesi üyeleri, onların eşleri ya da hayat arkadaşlarının, aile dostlarının hayatlarını gözler önüne seren Keeping Up With The Kardashians adlı reality show'un ilk bölümü 2007 yılında yayınlandı. Aslında bu kadar uzun süre yayınlanması planlanmamıştı ancak beklenenden çok ilgi gördü. Hatta ailenin bütün üyeleri bu program sayesinde hem çok büyük bir şöhrete ulaştı hem de yüksek miktarda servet kazandı.
Programın ana karakterleri ailenin annesi Kris Jenner, kızları Kourtney, Kim ve Khloe Kardashian ile Kendall ve Kylie Jenner. Bir zamanlar evli olduğu fakat sonradan cinsiyet değiştiren eski eşi Bruce Jenner da geçmişte programın önemli karakterlerinden biriydi. Ailenin hayatına giren eşleri ve sevgilileri de zaman zaman kamera karşısına geçiyor.