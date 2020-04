Kim Kardashian kardeşiyle kameralar önündeki kavganın iç yüzünü anlattı

"BİR HAFTA ARA VERDİK"

Kendisini ve tüm ailesini meşhur eden Keeping Up With The Kardashians adlı reality show programındaki kavgayla ilgili Jimmy Kimmel’in programına bağlanan 39 yaşındaki Kardashian, kavga sonrası hepsinin nefes almak için bir hafta ara vermeleri gerektiğini söyledi.