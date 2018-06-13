NTV

Kim Kardashian ve Kylie Jenner'ın ikiz stilleri

Kim Kardashian ve üvey kardeşi Kylie Jenner California'da görüntülendi. İkilinin birbirine ikiz gibi benzemesi gözlerden kaçmadı

  • 1

    37 yaşındaki Kim Kardashian ve 20 yaşındaki üvey kardeşi Kylie Jenner, ABD'nin California eyaletinde görüntülendi.
  • 2

    Kız kardeşler bir mekana girerken objektiflere takıldı.
  • 3

    Kardashian ve Jenner'ın kıyafet seçimleri ve aynı tarz gözlükleri dikkat çekti.
  • 4

    Kalça şekilleri bile benzer olan Kim ve Kylie için "klonlanmış gibiler" şeklinde yorumlar yapıldı.
  • 5

    İngiliz Dailymail gazetesi, aynı tarz çizme, gözlük ve tayt giyen Kim ve Kylie'ye "Sanki klonlanmış gibiler. Kalçaları bile aynı" yorumunda bulundu.
  • 6

    İkili bir süre mekanda vakit geçirdiken sonra ellerinde soğuk kahvelerle mekandan çıktılar.
  • 7

    Jenner ve Kardashian, vintage araçlarına binerek oradan uzaklaştı.

  • 8

    Kim Kardashian, geçtiğimiz cuma günü kendi kozmetik markasının yeni koleksiyonunu satışa sunmuştu.
  • 9

    Bu durum akıllara Kim'in Kylie Jenner'ın kozmetik imparatorluğuna rakip olacağını getirdi.
  • 10

    Kim, çok uzun süredir bu koleksiyon üzerinde çalıştığını ve sonunda ürünlerini hayranlarıyla paylaşabildiği için çok mutlu olduğunu söylemişti.
  • 11

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin