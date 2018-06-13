Kim Kardashian ve Kylie Jenner'ın ikiz stilleri

Kim Kardashian ve üvey kardeşi Kylie Jenner California'da görüntülendi. İkilinin birbirine ikiz gibi benzemesi gözlerden kaçmadı
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Kız kardeşler bir mekana girerken objektiflere takıldı.
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Kardashian ve Jenner'ın kıyafet seçimleri ve aynı tarz gözlükleri dikkat çekti.
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Kalça şekilleri bile benzer olan Kim ve Kylie için "klonlanmış gibiler" şeklinde yorumlar yapıldı.
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İngiliz Dailymail gazetesi, aynı tarz çizme, gözlük ve tayt giyen Kim ve Kylie'ye "Sanki klonlanmış gibiler. Kalçaları bile aynı" yorumunda bulundu.
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İkili bir süre mekanda vakit geçirdiken sonra ellerinde soğuk kahvelerle mekandan çıktılar.
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Jenner ve Kardashian, vintage araçlarına binerek oradan uzaklaştı.
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Kim Kardashian, geçtiğimiz cuma günü kendi kozmetik markasının yeni koleksiyonunu satışa sunmuştu.
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Bu durum akıllara Kim'in Kylie Jenner'ın kozmetik imparatorluğuna rakip olacağını getirdi.
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Kim, çok uzun süredir bu koleksiyon üzerinde çalıştığını ve sonunda ürünlerini hayranlarıyla paylaşabildiği için çok mutlu olduğunu söylemişti.
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