Kırmızı halıda şıklık yarışı (Atiye galası)

Beykoz Kundura Fabrikası'ndaki galada yer alan başrol oyuncusu Beren Saat, gösterim öncesi yaptığı açıklamada, izleyicilerin Atiye'nin hikayesinden etkileneceğini dile getirerek, "Aslında bu coğrafyadan çıkmış bir hikaye. Bir yandan da bu hikayede başrol GÖBEKLİTEPE. Şu an insanlık için çok önemli bir keşif olan Göbeklitepe ile ilgili bir sır açığa çıkarılmaya çalışılıyor. Biz de bu hikayenin canlanmasına yardımcı oluyoruz. Bu hikayede başrol aslında Anadolu" dedi.
ATİYE/ THE GIFT EKİBİNİN AÇIKLAMALARI (HABER DETAY/TIKLA OKU)
İşte Atiye ekibinin tam kadro katıldığı gecedeki şıklık yarışından fotoğraflar...
Beren Saat ve Mehmet Günsür
Melisa Şenolsun
Beste Kökdemir
Hazar Ergüçlü
Alina Boz
Melisa Sezen
Mehmet Günsür
Elçin Sangu
Cansu Tosun
Pınar Deniz
Aslı Kızmaz ve İbrahim selim
Abdullah Oğuz
Emre Yetkin ve Burcu Biricik
Emel Karaköse ve Selim Bayraktar
Boran Kuzum
Defne Kayalar
Efecan Şenolsun
Ece Yörenç
Esra Değirmencioğlu
Özgür Masur
Ezgi Mola
Mehmet Kurtuluş
Muzaffer Yıldırım
Metin Akdülger ve Mehmet Günsür