Kırmızı halıda şıklık yarışı (Atiye galası)

Genç ressam Atiye’nin Göbeklitepe’den başlayan gizemli hikayesini anlatan Netflix'in ikinci orijinal Türk dizisi Atiye'nin (The Gift) ilk bölüm özel gösterimi, oyuncuların katılımıyla gerçekleştirildi. Beykoz Kundura Fabrikası'ndaki galada şıklık yarışı yaşandı.

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Beykoz Kundura Fabrikası'ndaki galada yer alan başrol oyuncusu Beren Saat, gösterim öncesi yaptığı açıklamada, izleyicilerin Atiye'nin hikayesinden etkileneceğini dile getirerek, "Aslında bu coğrafyadan çıkmış bir hikaye. Bir yandan da bu hikayede başrol GÖBEKLİTEPE. Şu an insanlık için çok önemli bir keşif olan Göbeklitepe ile ilgili bir sır açığa çıkarılmaya çalışılıyor. Biz de bu hikayenin canlanmasına yardımcı oluyoruz. Bu hikayede başrol aslında Anadolu" dedi. 

ATİYE/ THE GIFT EKİBİNİN AÇIKLAMALARI (HABER DETAY/TIKLA OKU)

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İşte Atiye ekibinin tam kadro katıldığı gecedeki şıklık yarışından fotoğraflar...

ATİYE FRAGMANI (HABER DETAY-TIKLA İZLE)

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Beren Saat ve Mehmet Günsür

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Melisa Şenolsun

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Beste Kökdemir

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Hazar Ergüçlü

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Alina Boz

Atiye, Atiye galası, Netflix, The Gift, The Gift galası

Melisa Sezen

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Mehmet Günsür

Atiye, Atiye galası, Netflix, The Gift, The Gift galası

Elçin Sangu

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Cansu Tosun

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Pınar Deniz

Atiye, Atiye galası, Netflix, The Gift, The Gift galası

Aslı Kızmaz ve İbrahim selim

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Abdullah Oğuz

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Emre Yetkin ve Burcu Biricik

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Emel Karaköse ve Selim Bayraktar

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Boran Kuzum

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Defne Kayalar

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Efecan Şenolsun

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Ece Yörenç

Atiye, Atiye galası, Netflix, The Gift, The Gift galası

Esra Değirmencioğlu

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Özgür Masur

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Ezgi Mola

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Mehmet Kurtuluş

Atiye, Atiye galası, Netflix, The Gift, The Gift galası

Muzaffer Yıldırım

Atiye, Atiye galası, Netflix, The Gift, The Gift galası

Metin Akdülger ve Mehmet Günsür

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