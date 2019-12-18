Kırmızı halıda şıklık yarışı (Atiye galası)

Beykoz Kundura Fabrikası'ndaki galada yer alan başrol oyuncusu Beren Saat, gösterim öncesi yaptığı açıklamada, izleyicilerin Atiye'nin hikayesinden etkileneceğini dile getirerek, "Aslında bu coğrafyadan çıkmış bir hikaye. Bir yandan da bu hikayede başrol GÖBEKLİTEPE. Şu an insanlık için çok önemli bir keşif olan Göbeklitepe ile ilgili bir sır açığa çıkarılmaya çalışılıyor. Biz de bu hikayenin canlanmasına yardımcı oluyoruz. Bu hikayede başrol aslında Anadolu" dedi.

ATİYE/ THE GIFT EKİBİNİN AÇIKLAMALARI (HABER DETAY/TIKLA OKU)