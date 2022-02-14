Kıvanç Tatlıluğ'un hamile eşi Başak Dizer'den karnı burnunda yeni poz

Haberler - ntv.com.tr 14.02.2022 - 16:54
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer, 6 yıl önce birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı.
Çift, geçtiğimiz ay müjdeli bir haber vererek erkek bebek beklediklerini açıklamıştı.
İlk kez anne baba olmaya hazırlanan ünlü çift, kar tatiline çıktı.
6 buçuk aylık hamile olan Dizer, büyüyen karnıyla verdiği yeni pozlarını sosyal medyasından takipçileriyle paylaştı.
Karın keyfini çıkaran 44 yaşındaki anne adayı, beyazlar içinde verdiği hamilelik pozlarını "Dağlar dağlar..." notuyla paylaştı.
Dizer'in belirginleşen karnını gözler önüne seren fotoğraflar kısa süre içinde takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Ünlü stilist, kendi pozlarının yanı sıra 38 yaşındaki eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.
Geçtiğimiz hafta da objektiflere poz veren Başak Dizer, yoğun ilgi görmüştü.
Büyüyen karnıyla dikkat çeken Dizer için sosyal medyada "Hamilelik yakışmış" gibi yorumlar yapılmıştı.
Tatlıtuğ çifti bebek heyecanı yaşarken, firmalar arasında da adeta rekabet başladı.
Minik Tatlıtuğ'a bebek bezinden pusete kadar birçok firmadan şimdiden teklifler gelmeye başladı.
Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz kasım ayında Beyoğlu’nda yer alan bir mekandan çıkarken objektiflere yansımıştı. Heyecanı ve mutluluğu her halinden belli olan oyuncu, bebekle ilgili ilk kez konuşmuştu.
Tatlıtuğ, "Çok mutlu olduk. Öncelikle bu güzel duygumuzu paylaşan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık" demişti.